19 Mar 2024 - 13:39- Eğitim G:

İZMİT BELEDİYESİ PERSONEL İSTİHDAM EDECEK

İzmit Belediyesi kısa zaman içerisinde hayata geçireceği projeyle dezavantajlı bölgelerdeki devlet okulları için personel istihdam edecek 

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İZMİT BELEDİYESİ PERSONEL İSTİHDAM EDECEK mask

İzmit Belediyesi eğitime destek projelerine bir yenisi daha eklemeye hazırlanıyor. Okul Hizmet Masası ve Beslenme Saati Projeleriyle eğitime desteklerine devam eden İzmit Belediyesi hem eğitime hem istihdama katkı sunacak bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. 

YARIM GÜN GÖREV YAPACAK

İzmit Belediyesi okullarda özellikle temizlik hizmetine katkı sunacak yeni personeller istihdam edecek. İşe başlayacak olan personeller okullarda yarım gün görev yapacak. Projenin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
# yeni, hizmet, İzmit belediyesi

19 Mar 2024 - 13:39 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Serdarlı - Yürü be yemek işi tamam şimdi iş vaadi randt için yapmıyorsan önce esnafa olan borçlarını öde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 14:35
01

Aslan - ÖNCE BİR KAZANSINDA YAPAR SEÇİM VAR GELEN ADAM YAPMAYABİLİR BU PROJEİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 14:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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