İZMİT BELEDİYESİ PERSONEL İSTİHDAM EDECEK

İzmit Belediyesi eğitime destek projelerine bir yenisi daha eklemeye hazırlanıyor. Okul Hizmet Masası ve Beslenme Saati Projeleriyle eğitime desteklerine devam eden İzmit Belediyesi hem eğitime hem istihdama katkı sunacak bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

YARIM GÜN GÖREV YAPACAK

İzmit Belediyesi okullarda özellikle temizlik hizmetine katkı sunacak yeni personeller istihdam edecek. İşe başlayacak olan personeller okullarda yarım gün görev yapacak. Projenin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.