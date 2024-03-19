19 Mar 2024 - 13:55- Siyaset G:

Fatih Erbakan Erdoğan’a beka yanıtı verdi

Yozgat’ta bir seçim bürosunun açılışında konuşan Fatih Erbakan Erdoğan’ın sürekli dile getirdiği beka sorununa dikkat çeken bir yanıt verdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Yerköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağaoğlu’nun seçim bürosunun açılışına katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Fatih Erbakan Erdoğan’a beka yanıtı verdi mask

Erbakan buradaki konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'ın konuşmalarında sürekli tekrarladığı "Beka sorunu" sözlerine Erbakan cevap verdi.

Fatih Erbakan, "Bugün  Türkiye'nin bir beka sorunu varsa o da emeklinin beka sorunudur. Asgari ücretlinin beka sorunudur. Çiftçinin, köylünün beka sorunudur. Şu mübarek Ramazan gününde insanları yüz gram peynire, yüz gram hurmaya muhtaç bir halde yaşatmak mecburiyetinde bırakıyorlar. Millete reva mı bu" diye konuştu.

Devamında Erbakan şöyle dedi:

Bu aziz millet bu tabloyu hak ediyor mu? Hayır ama ne diyorlar? Diyorlar ki; ben emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkartacaksam 1.4 trilyon lira ilave kaynak lazım diyor. Peki biz Yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz meydanlarda? Diyoruz ki; bu sene hükümet olarak faize vereceğiniz para ne kadar; 1.25 trilyon lira, yani faize bir senede vereceğiniz para milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartmayla aynı para.

Yani neymiş, bu faiz canavarından bu parayı kurtarabilseydiniz bugün o meblağla emeklinin maaşını 10 binden 17 bin liraya çıkartabilirdik. Niye faiz canavarından bu parayı kurtaramıyorsunuz? Milli görüşün ekonomi modeline uygulamadığınız için

# Ramazan, dikkat, türkiye, Para, faiz

19 Mar 2024 - 13:55 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(9)
09

Kullar Ali - Doğrular acıdır kabullenmek zordur..Bu aziz millet ERBAKAN'lar tarafından sevilmiştir..Milli olmak bunu gerektiriyor..Helal olsun Sn.Dr. Fatih ERBAKAN..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 16:19
08

M. Karali - Be akılsız adam, milleti bu duruma düşürdüğünü iddia ettiğin kişi ve ittifakla ne işin vardı geçen seçimlerde. Ittifak sayesinde meclise girdiniz, şimdi milleti şuna buna muhtaç etti diyorsun. Milletin, memleketin durumu iyi değilse geçen seçimlerde destek verdiğiniz için siz de sorumlusunuz bay mirasyedi.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 19 Mart 15:34
06

Eroldemirbek - parası pul olmuş pasaportu geçersiz , halkı yurt dışına kaçmak için elçilik kapılarında sürünen devletin bekası zaten bitmiştir . beka diyecek adam devletin çökebileceğini dile getirmez. ülkesini istila ettirmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 15:20
05

Emekli - HELAL OLSUN. TAM CEVABI YAPISTIRMIS. BU SECIM IKTIDAR ILE EMEKLI VE DAR GELIRLI ARASINDA YASANACAK BIR SECIM OLACAKTIR. EGERKI IKTIDAR BU SECIMLERDE ISTEDIGI BELEDIYE SAYISINA VE SEHIR BELEDIYE BASKANLIKLARINI KAZANAMADIGINDA BU MILLETIN ONUNE ERKEN SECIM SANDIGINIDA GETIRECEKTIR.BU GORUNTU KBB ILE ILCE BELEDIYELERINDE GORULECEKTIR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 15:18
04

Eroldemirbek - işte siyasetçi rahmetlinin oğlu SİYASETÇİ KUMAŞI OLAN GENÇ bravo fatih bey senin bu söylediklerini akıl edipte söyleyecek chp li yok, veya onlarda akp li veya çok korkaklar . doğru yoldasın kardeş halk inanıyorum ki senin bu kendisinden yana oluşunu takdir edecektir .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Mart 15:07
03

....... - Reisin rah. Necmettin Erbakan'dan aldığını sandığı siyasi emaneti,Halk sandıkta alıp,gerçek Milli Görüşün gerçek sahibi Fatih Erbakana teslim edecektir.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Mart 14:58
02

Serdarlı - Sende onlarla beraber olacaksın babanın kemikleri sızlıyor senin yüzünden saadet partisi gibi oldun yazık sana

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 19 Mart 14:32
01

Izmitli Biri - Doğru söylemiş EMEKLİ Kurban kesemeyecek durumda

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Mart 14:16
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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