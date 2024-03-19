Fatih Erbakan Erdoğan’a beka yanıtı verdi

Erbakan buradaki konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'ın konuşmalarında sürekli tekrarladığı "Beka sorunu" sözlerine Erbakan cevap verdi.
Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'nin bir beka sorunu varsa o da emeklinin beka sorunudur. Asgari ücretlinin beka sorunudur. Çiftçinin, köylünün beka sorunudur. Şu mübarek Ramazan gününde insanları yüz gram peynire, yüz gram hurmaya muhtaç bir halde yaşatmak mecburiyetinde bırakıyorlar. Millete reva mı bu" diye konuştu.
Devamında Erbakan şöyle dedi:
Bu aziz millet bu tabloyu hak ediyor mu? Hayır ama ne diyorlar? Diyorlar ki; ben emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkartacaksam 1.4 trilyon lira ilave kaynak lazım diyor. Peki biz Yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz meydanlarda? Diyoruz ki; bu sene hükümet olarak faize vereceğiniz para ne kadar; 1.25 trilyon lira, yani faize bir senede vereceğiniz para milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartmayla aynı para.
Yani neymiş, bu faiz canavarından bu parayı kurtarabilseydiniz bugün o meblağla emeklinin maaşını 10 binden 17 bin liraya çıkartabilirdik. Niye faiz canavarından bu parayı kurtaramıyorsunuz? Milli görüşün ekonomi modeline uygulamadığınız için
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Kullar Ali - Doğrular acıdır kabullenmek zordur..Bu aziz millet ERBAKAN'lar tarafından sevilmiştir..Milli olmak bunu gerektiriyor..Helal olsun Sn.Dr. Fatih ERBAKAN..
M. Karali - Be akılsız adam, milleti bu duruma düşürdüğünü iddia ettiğin kişi ve ittifakla ne işin vardı geçen seçimlerde. Ittifak sayesinde meclise girdiniz, şimdi milleti şuna buna muhtaç etti diyorsun. Milletin, memleketin durumu iyi değilse geçen seçimlerde destek verdiğiniz için siz de sorumlusunuz bay mirasyedi.
Eroldemirbek - helal olsun sana fatih bey yanındayız .
Eroldemirbek - parası pul olmuş pasaportu geçersiz , halkı yurt dışına kaçmak için elçilik kapılarında sürünen devletin bekası zaten bitmiştir . beka diyecek adam devletin çökebileceğini dile getirmez. ülkesini istila ettirmez.
Emekli - HELAL OLSUN. TAM CEVABI YAPISTIRMIS. BU SECIM IKTIDAR ILE EMEKLI VE DAR GELIRLI ARASINDA YASANACAK BIR SECIM OLACAKTIR. EGERKI IKTIDAR BU SECIMLERDE ISTEDIGI BELEDIYE SAYISINA VE SEHIR BELEDIYE BASKANLIKLARINI KAZANAMADIGINDA BU MILLETIN ONUNE ERKEN SECIM SANDIGINIDA GETIRECEKTIR.BU GORUNTU KBB ILE ILCE BELEDIYELERINDE GORULECEKTIR.
Eroldemirbek - işte siyasetçi rahmetlinin oğlu SİYASETÇİ KUMAŞI OLAN GENÇ bravo fatih bey senin bu söylediklerini akıl edipte söyleyecek chp li yok, veya onlarda akp li veya çok korkaklar . doğru yoldasın kardeş halk inanıyorum ki senin bu kendisinden yana oluşunu takdir edecektir .
....... - Reisin rah. Necmettin Erbakan'dan aldığını sandığı siyasi emaneti,Halk sandıkta alıp,gerçek Milli Görüşün gerçek sahibi Fatih Erbakana teslim edecektir.
Serdarlı - Sende onlarla beraber olacaksın babanın kemikleri sızlıyor senin yüzünden saadet partisi gibi oldun yazık sana
Izmitli Biri - Doğru söylemiş EMEKLİ Kurban kesemeyecek durumda
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.