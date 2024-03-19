HÜRRİYET, "Rantın değil halkın İzmit’i diyoruz"

Modern ve konforlu bir İzmit için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, bir sokağı daha güzelleştirmeye başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak’ta yenileme ve aydınlatma çalışmaları bu sabah itibari ile başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

“ VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, “Gece geç saatlere kadar bu kentin güzelliği, estetiği, gülen yüzlerini arttırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda Kadıköy Mahallesi Esendal Sokaktayız. Burası kıymetli bir yol. Özellikle minibüs güzergahı da olan bir yol. Burası için bir süredir çalışma yapıyorduk. Ülkenin genel ekonomik durumu buna izin vermedi. Biz de Akçacami Caddesi’nde olduğu gibi kendi personelimizle yaparız dedik.

“PRESTİJLİ BİR SOKAK HALİNE GETİRECEĞİZ”

Artık birçok sokağımızı kendi personelimiz ve imkanlarımızla yapacağız. Zaten iş makinalarını da çok şükür almıştık. İş makinalarının hepsi artık halkın malı. Esendal Sokağın yenilenmesi ile ilgili çalışmaya bu sabah itibari ile başladık. 10 gün içerisinde burayı da bitirmeyi arzu ediyoruz. Bu bölgeyi kendi ekiplerimiz ile hızlı bir şekilde prestijli bir sokak haline getireceğiz. Bütün sokaklarımızı estetik bir şekilde yenilemeye çalışıyoruz.

“KENDİ TAŞLARIMIZI ÜRETMEK İSTİYORUZ”

Yeni dönemde bunun gibi birçok sokağı yenileyeceğiz. Kadıköy Mahallesinde Esendal Sokaktan sonra Selahattin Mutlu, Zümrüt, Güvercin Sokak olmak üzere diğer ara sokaklarda da çalışmalarımızı bu yönde ilerleteceğiz. O cıvıl cıvıl sokakları yaratmaya çalışacağız. Yeni dönemde kendi taş üretim tesisimizi de kurmayı istiyoruz. Çalışmalarımızda kullanacağımız kendi taşlarımızı üretmek istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayede sokaklarımızın yenilenmesini daha hızlı halledeceğiz.

“HALKIMIZA HİZMET EDİYORUZ”

Bu sokağı en kısa sürede tamamlayıp ışıl ışıl bir hale getireceğiz. Havaların kötü olması nedeniyle daha önce başlayamadık. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Zorlu süreçlere, bizi her yerden sıkıştırmalarına, meclis çoğunluğumuz olmamasına rağmen hizmet edebiliyoruz. Ranta değil halkımıza hizmet ediyoruz. Rantın değil halkın İzmit’i diyoruz” dedi.

“10 GÜN GİBİ KISA SÜRE İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI BİTİRECEĞİZ”

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kadıköy Mahallesi Esendal Sokak bizim 2024 yılı yatırım programımızda yer alıyordu. 220 metre uzunluğundaki sokakta çalışmalarımız bugün başladı. Şu anda parke ve kaldırım söküm işlemlerini yapıyoruz. Ardından eski olan taşların yerine yenilerini kaplayacağız. Daha sonra da asfalt ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayacağız. 10 gün gibi kısa süre içerisinde çalışmalarımızı bitireceğiz” diye konuştu.