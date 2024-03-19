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Bu ürünleri satın alırken iki kez düşünün

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı en çok taklit edilen gıda ürünlerini açıklayarak vatandaşları uyardı.

İhlas Haber Ajansı
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Bu ürünleri satın alırken iki kez düşünün mask

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar , en çok taklit edilen gıda ürünlerini açıkladı.

Bayraktar, satın alacağınız ürünleri alırken iki kez kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. İnternet üzerinden yapılan satışlara dikkat edilmesi gerektiğini de söyleyen Bayraktar “Mübarek ramazan ayının içinde olduğumuz bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalıdır” demişti.

Bayraktar şöyle dedi:

PEYNİR

Protein kaynağı olan peynirde, süt yağı haricinde başka yağların kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla yasaklı madde kullanımı gibi yollara başvuruluyor.

TEREYAĞI

Tereyağında süt kremasına bazı bitkisel ve hayvansal yağların yanı sıra tereyağlarının gerçeğe yakın görünmesi için sarı renkli gıda boyası ilavesi yapılıyor.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağında ise içeriğinin ne olduğu belli olmayan yağların katılması gibi birçok farklı taklit ve tağşiş yöntemi kullanılıyor.

BAL

Balda, üretim aşamasından sonra şurupların katılması, farklı özellikteki kalitesiz balların karıştırılması, düşük rutubet içeriğine sahip ballara su katılması gibi tağşişler oldukça yaygındır.

# Ramazan, dikkat, türkiye

19 Mar 2024 - 14:34 - Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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