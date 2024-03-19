İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin her bölgesinde esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Görev süresinde yaşadıklarını esnaf ile paylaşan Başkan Hürriyet, “5 yıldır vatandaş lehine ne getirdiysek ‘Hayır’ dediler. 4. kreş bitmek üzere ama hala kreş müdürlüğümüz yok. Ona bile ‘Hayır’ dediler. Öğretmenlerimiz büro personeli görünüyorlar. Bunlar halkın lehine olan şeyler, hayır denecek şeyler değil. Vatandaşın lehine olan şeylere ‘Hayır’ dediler. O yüzden bu sene meclis çoğunluğu çok önemli.

“YÜZDE 40 BORÇ BİLE OLMAYACAKTI”

Yine de başardık mı? Başardık. Kiralamaları bitirdik. Satın almaları yaptık. Sosyal tesislerimizi, kreşlerimizi, aşevlerimizi açtık. Dershane, 2 tane kütüphane kurduk. Kuruçeşme’den Alikahya’ya kadar birçok yerin ana caddesini biz yeniledik. Küçük bütçelerle bunu başardık. Ama bunların yüzünden hem zaman kaybı yaşadık hem de daha çok para harcadık. Varlık oranımızı ciddi olarak arttırdık. Yüzde 80 borç ile devraldım ama şu anda borç oranımız yüzde 40. Bana ‘hayır’ dediklerine evet demiş olsalardı bu yüzde 40 borç bile olmayacaktı.” dedi.