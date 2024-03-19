İsa Karakaş seyyanen zam için tarih verdi

Yeni yılda emeklilere yapılan zammın yetersiz kaldığını belirten Karakaş, tüm emeklilere uygulanan yüzde 49,25'lik zam ile birlikte en düşük emekli maaşının 10 bin TL yükseldiğini açıkladı.
Emeklilere yapılan zammın 2024'ün üçüncü ayında erimesiyle birlikte, bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam da emeklileri mutlu etmedi.
Yüksek enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı, ay sonunu getiremeyen emeklilerin seyyanen bir zam talep etmesine neden oluyor.
“EMEKLİLER SOSYAL YARDIM İSTEMİYOR”
SGK Uzmanı İsa Karakaş, Alper Altun ile 'Bi Bakalım' programında gündemdeki konuları değerlendirirken emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Seçim öncesinde yapılan anketlerde, sosyal yardımların değil seyyanen zammın yüzde 60 oranında istendiğini belirten Karakaş, emeklilerin seyyanen zam talebinin önemine vurgu yaptı. Sosyal yardımların hükümet için avantaj değil dezavantaja dönüştüğünü dile getiren Karakaş, bu durumun güven bunalımına yol açabileceğini ifade etti.
AY SONUNDA ZAM GELEBİLİR
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, "seçim öncesi seyyanen zam gelecek mi?" sorusunda. Konuyla ilgili Karakaş, seyyanen zam beklentisiyle ilgili son haftaya dikkat çekti.
Emeklilere seçim gününe kadar bir düzenleme yapılma olasılığını paylaşan İsa Karakaş, zam olasılığına işaret ederek şunları söyledi: "Önümüzdeki haftaya kadar sinyaller alırsak ve somut adımlar atılırsa, sonuç tamamen seçimler için tersine dönebilir."
Kaynak: TGRT HABER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Kullar Ali - Savaşta olan ukrayna emeklileri bile Türkiye emeklilerinden kat kat daha fazla maaş alıyordur.Ne hale geldik 20 yıl sonra ''kuş mu çıkacak civciv mi çıkacak''beklentisi tek maharet.
kartepeli - BOŞ HABER GARİBİN UMUDU TROLLERDEN GELEÇEK HABERLERDE
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.