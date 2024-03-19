İsa Karakaş seyyanen zam için tarih verdi

Yeni yılda emeklilere yapılan zammın yetersiz kaldığını belirten Karakaş, tüm emeklilere uygulanan yüzde 49,25'lik zam ile birlikte en düşük emekli maaşının 10 bin TL yükseldiğini açıkladı.

Emeklilere yapılan zammın 2024'ün üçüncü ayında erimesiyle birlikte, bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam da emeklileri mutlu etmedi.

Yüksek enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı, ay sonunu getiremeyen emeklilerin seyyanen bir zam talep etmesine neden oluyor.

“EMEKLİLER SOSYAL YARDIM İSTEMİYOR”

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Alper Altun ile 'Bi Bakalım' programında gündemdeki konuları değerlendirirken emeklilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim öncesinde yapılan anketlerde, sosyal yardımların değil seyyanen zammın yüzde 60 oranında istendiğini belirten Karakaş, emeklilerin seyyanen zam talebinin önemine vurgu yaptı. Sosyal yardımların hükümet için avantaj değil dezavantaja dönüştüğünü dile getiren Karakaş, bu durumun güven bunalımına yol açabileceğini ifade etti.

AY SONUNDA ZAM GELEBİLİR

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, "seçim öncesi seyyanen zam gelecek mi?" sorusunda. Konuyla ilgili Karakaş, seyyanen zam beklentisiyle ilgili son haftaya dikkat çekti.

Emeklilere seçim gününe kadar bir düzenleme yapılma olasılığını paylaşan İsa Karakaş, zam olasılığına işaret ederek şunları söyledi: "Önümüzdeki haftaya kadar sinyaller alırsak ve somut adımlar atılırsa, sonuç tamamen seçimler için tersine dönebilir."

Kaynak: TGRT HABER