- Asayiş

Pençe Kilit bölgesinden acı haber. 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde yaşanan saldırıda 1 askerimizin şehit olduğunu ve 4 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Pençe Kilit bölgesinden acı haber. 1 şehit mask

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: YENİÇAĞ
# saldırı

19 Mar 2024 - 15:34 - Asayiş

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