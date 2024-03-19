Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Doç. Dr. Onur Karakayalı Atandı

Karakayalı’nın başhekim olarak atanması sebebiyle bugün Kocaeli İl Ambulans Servisi başhekimlik makamında devir teslim töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Müdürlüğümüz Başkan ve Başkan Yardımcıları ve sağlık yöneticileri katıldı.

Törende, görevi devreden Başhekim Dr. Cihad Nazım Çaka'ya, İl Sağlık Müdürümüz Op.Dr.Yüksel Pehlevan; özverili ve başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Ardından Başhekim Doç.Dr. Onur Karakayalı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti.

İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ın konuşmaların ardından görevi devralan Başhekim Doç. Dr. Onur Karakayalı yeni görevine başladı.

Doç. Dr. Onur Karakayalı Kimdir?

Doç. Dr. Onur Karakayalı, Hatay doğumlu olup Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev aldıktan sonra Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak çalıştı. 2024 Mart ayından itibaren Kocaeli İl Ambulans Servisi'nde Başhekim olarak göreve başlayan Karakayalı'nın özel ilgi ve çalışma alanları arasında afet yönetimi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı Hastane Afet Planı eğitmenliği ve KBRN Doğu Marmara koordinatörlüğü gibi önemli görevleri üstlenen Karakayalı, afet alanında "Afet Tıbbı Temel Uygulamalar" konulu bir kitabın editörlüğünü de yapmaktadır.