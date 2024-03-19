14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle özel bir iftar programı düzenlendi

Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, sağlık çalışanları ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan, AKP İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Görkem Aksu gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Başkan ve Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri, ilimizdeki kamu ve özel hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinin başhekim ve idarecileri gibi sağlık sektörünün önde gelen isimleri de katılımcılar arasında yer aldı.

Dualar eşliğinde açılan iftarların ardından protokol üyeleri tarafından açılış ve selamlama konuşmaları gerçekleştirildi.

Programın sonunda Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Op.Dr.Yüksel Pehlevan; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a tüm hekim ve sağlık çalışanları adına sunmuş oldukları destek ve ev sahipliği için çiçek takdim etti. Başkan Büyükakın tüm sağlıkçılar adına ilimizdeki en genç hekim İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Tuğba Korkmaz’a, Kocaeli Milletvekilimiz Prof. Dr. Saadettin Hülagü ise ilimizdeki en kıdemli hekim Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Adnan Canveren'e çiçek vererek teşekkür etti.

Bu anlamlı etkinlik, sağlık çalışanları arasındaki dayanışmanın ve birlik ruhunun önemini bir kez daha vurguladı.