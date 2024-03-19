Çocuğun cinsel organını koparmıştı... 'Sünnet oldunuz mu' diye sormuş

Sincan ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos’ta iddiaya göre, görme engelli Evren Demirci, aynı mahallede oturduğu H.A. (9), A.K. (10), A.G. (10) ve Ö.M.B. (11) isimli 4 erkek çocuğunun yanına gelerek, "Beni bodruma indirin, bana yardım edin. Size lolipop vereceğim" dedi. Bunun üzerine çocuklar, Demirci'nin kömürlüğe inmesi için yardımcı oldu.

Ancak kömürlüğe indikten sonra Demirci, kapıyı kapatıp çocukların pantolonunu indirmeye kalkıştı. Bunun üzerine çocuklar, kömürlükten kaçmaya çalıştı. Ancak H.A. kaçmaya çalışırken ayağı demire takıldı. Demirci, küçük çocuğu kömürlük içine çekti, pantolonunu indirdi, cinsel organını ısırarak kopardı. Olayın ardından gözaltına alınan Evren Demirci, bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'CEZAİ EHLİYETİ TAM' RAPORU

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Evren Demirci hakkında 'basit cinsel istismar', 'nitelikli yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 111 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.