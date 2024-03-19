Yakın arkadaşını öldüren sanık: "Uyuşturucu parasından dolayı kendisine borcum vardı"

Maktulün karısı ise Engin ile aralarının bozuk olması sebebiyle sanık Burak'ın kendilerine hoca tavsiye ettiğini, hoca ve Burak'ın kendilerinden para koparmaya çalıştıklarını düşündüğü için eşinin sanığı dövdüğünü ifade etti.

Olay, 2 Haziran 2023 tarihinde Kartepe Arslanbey Yeni Mahalle’de meydana geldi. Engin Yılmaz (33) ile Burak Y. (23) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Burak Y., Engin Yılmaz'a ateş etti. Yılmaz hayatını kaybederken, Burak Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Engin'e uyuşturucu parasından dolayı borcum vardı"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Y., maktulün eşi ve taraf avukatları katıldı. Maktul ile aralarında yaşanan olayı anlatan Burak Y., "Engin'e uyuşturucu parasından dolayı borcum vardı. İlk başta ödeyememiştim, sonra ödedim. Engin, borcu sebebiyle beni defalarca darp etti ve silahla tehdit etti. Olay tarihinde de beni dövdü ve gece evime geldi. Küfür ederek seslendi, dışarı çıkmamı istedi. Ben de silahla dışarı çıktım. Elini beline götürünce 3 el yere, bir el de ayağına ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim, öldürmek isteseydim kafasına sıkardım. Tabancamda 9 mermim daha vardı. Olaydan sonra polisi ve ambulansı aradım. Borcu ödememe rağmen akşam evime geldi. Yaşananlardan dolayı pişmanım" diye konuştu.

"Burak, eşim Engin'i sözde hoca ile tanıştırdı"

Olaya ilişkin dinlenen maktulün eşi B. Yılmaz ise ifadesinde, "Yaşanan olaydan bir süre önce kızımızın hasta olduğunu öğrendik. Bu esnada eşim uyuşturucu sebebiyle cezaevinden yeni çıkmıştı. Eşim, 'Kızıma neden iyi bakamadınız, hasta ettiniz' diye benle kavga ediyordu. Aramızda sürekli kavgalar yaşanıyordu. Burak bu sebeple eşime dadanmıştı. Sürekli eşimle birlikteydi. Eşim uyuşturucuyu yeni bırakmıştı. Bu sebeple Burak'a, 'Eşimden uzak dur.' dedim. Burak eşime, 'Tanıdığım hoca var, benim babamla aram kötüydü, hoca sayesinde aramız düzeldi, size de yardımcı olur' demesi üzerine Engin'i sözde hoca ile tanıştırdı. İ.K. isimli hoca eşime; evimizin bahçesinde bulunan ağaç dibinde muska olduğunu söyleyerek akşam eve gelmek istemiş, Engin de kabul etmiş. Akşam hoca evimizin yanına gelerek, 'Size muska yapılmış, yarın bu muskayı çıkarmaya geleceğim ancak evde hiç kimsenin olmaması gerekiyor' dedi. Bir gün sonra evimizin bahçesine geldi ve 'Ben bu işi kimseden para talep etmeden, Allah rızası için yapıyorum' dedi. Eşimle aramızda olan olayları ve kavgaların hepsini bildiği için hocaya olan inancımız artmıştı. Bahçedeki ağacın yanda toplandık. Hoca bizi çeşitli bahanelerle oradan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Hoca, beni çay için mutfağa, eşimi ise abdest almaya gönderiyordu. Eşim gizlice hocayı izlemiş ve hocanın ağacın dibine muska koyduğunu görmüş. Eşim söyleyince ben de baktığımda hocanın cebinden yanıcı madde çıkararak ağacın dibine döktüğünü gördüm. Tekrar hocanın yanına gittik. Hoca, Engin'e ağacın altına koyduğu muskayı çıkarttırdı. Eşimi bir bahane ile eve gönderdi. Hoca o esnada bana, 'Biz bu muskayı dereye götürmeliyiz' dedi. 'Eşim yanımda olmadan gitmem' dedim Eşim yanımıza gelince hoca konuyu kapattı" dedi.

"Gitmeden önce de 'Beni mutlaka arayın, sizi okudum, üfledim' dedi"

Daha sonra birlikte evin içine geçtiklerini anlatan B. Yılmaz, "Hoca bana bir kadın fotoğrafı göstererek, 'Size bu kadın muska yaptı. Engin görmesin öldürür' dedi. Gitmeden önce de 'Beni mutlaka arayın, sizi okudum, üfledim' dedi. Eşime hocanın beni tek başına dereye götürmek istediğini söyleyince Engin onu bulup darp etmiş. Hatta beni görüntülü arayarak, 'Bu muydu seni dereye götürmek isteyen?' diye gösterdi. Daha sonra polisler de gelmiş ama hoca şikayetçi olmamış. Engin ile Burak arasında alacak verecek sebebiyle borç yoktu. Eşim; sözde hocanın bizden bir amacı olduğunu düşündü. Ya bana zarar vereceklerini, ya da para koparacaklarını düşünüyordu. Bu sebeple hocayı darp etti. Hocayı Engin'le Burak tanıştırdığı için Burak'ın da işin içinde olduğunu, maddi çıkarı olabileceğini, düşündü. Burak ile hocanın bize oyun oynadığını düşündüğü için Burak'ı da dövmüş. Dövmesinin sebebi Burak'ı konuşturmakmış. Engin en son hocanın evine gitmiş. Kapıyı çocukları kapıyı açmış. 'İ.K. hoca burada mı? diye sorunca çocuklar, 'Burada hoca yok demiş'. Eşim öfkeden deliye dönmüş ve olayın yaşandığı gün Burak'ın yanına gitmiş ve olay yaşanmış, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"Engin bahçeye kağıt parçası sakladığını, muska yapıldığını eşine söyleyerek aralarını bu şekilde düzeltmemi istedi"

Tanık olarak dinlenen İ.K. ise, "Ben hocalık yapmam, sanayide çalışırım. Engin Yılmaz'ı 12-13 yaşında tanıyordum ama daha sonra hiç görmedim. Engin ve Burak bir gün benim iş yerime geldiler. Engin bana eşi ile arasının bozuk olduğunu söyledi. Engin bana ailevi problemleri olduğunu, evlerine gitmemi, bahçeye kağıt parçası sakladığını, onu bulmamı, muska yapıldığını eşine söyleyerek aralarını bu şekilde düzeltmemi istedi. Ben de 'Aranız düzelecekse yaparım' dedim. Akşam Engin'in evine gittim, 'Keşif için geldim, evinizde muska var, yarın gelip bu muskayı çıkaracağım' dedim. Bir gün sonra gittiğimde Engin'in saklamış olduğu muskayı ayağı ile gösterdi, ben ise çıkardım. Sakladığı şey ise sigara kağıtları üzerinde yılan resmi ve Büşra ismi yazılıydı. Bu kağıdı yaktık. Engin de yanımızdaydı. Engin bana bu işlemlerden sonra eşine cinsel içerikli mesaj atmamı istedi ancak ben kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

"Engin bir keresinde çocuğumun resmini bana göstererek, 'Çocuğunu yakarım' dedi"

Yaşanan muska olayından sonra Engin'in sürekli kendisinden para isteyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söyleyen İ.K., "Paraya ihtiyacı varsa iş yerine gelip çalışabileceğini söyledim. Engin bir keresinde çocuğumun resmini bana göstererek, 'Çocuğunu yakarım' dedi. Çocuğuma bir şey yağacağı korkusuyla şikayetçi olamadım. Bir keresinde Engin kayınpederinin aracının arızalandığını söyleyerek usta olarak beni çağırdı. Engin ile Gebze'ye gittik ancak öyle bir şey olmadığını öğrendim. Gebze'de bir eve gittik. Burada kadın ve 8 yaşlarında çocuk vardı. Kadın Engin'e, 'Neredesin? günlerdir sadece makarna yiyoruz, evde yiyecek bir şey yok' dedi. Engin ise kadına tekme attı. Kim olduğunu sorduğumda, 'Eşim' dedi. Kadına ve çocuğa acıyarak bin TL verdim. Evden siyah poşet aldı. Bu poşeti bana vermek istedi ancak ben almadım. Poşeti gelen motorluya verdi. Beni Gebze'ye götürmesinin amacı bu poşeti alıp vermek olduğunu düşünüyorum. Ancak içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

"Olay tarihinde Engin Burak'ı çok kötü dövmüştü"

Engin'in öldüğü gün yaşananları anlatan İ.K., "Dükkanıma geldiğimde sesler duydum. İş yerimdeki odada maktulün arkadaşı O.N. vardı, belinde de silah vardı. İçerde Burak ve Engin de vardı. Engin Burak'ı çok kötü dövmüştü. Engin'e neden Burak'ı dövdüğünü sorduğumda beylik silahını yakalattırdığını, onu terbiye ettiğini söyledi. 00.30 sıralarında Engin beni arayarak Burak'ı sordu. Bilmediğimi söyledim ve Burak'ı arayarak Engin'e kendisini aradığını söyledim. Bilgim bundan ibarettir. Engin ne dediyse ben onu yaptım, amacım Engin'in istediği üzerine eşiyle aralarının muska sebebiyle bozuk olduğunu göstermekti. Dereye götürme olayını da Engin bana söylemişti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.