Hürriyet’ten Şirintepe’ye kreş müjdesi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde; eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve çocukları geleceğe güvenle hazırlamak amacıyla kreş sayıları artıyor. Bu kapsamda EMCO İnşaat’ın sahibi Ertuğrul Kolaylı’nın bağışıyla Şirintepe Mahallesi’ne kreş kazandırılacak. İzmit Belediyesinin Ekopark içerisinde tahsis ettiği yere yapılacak olan kreş için protokol Başkan Hürriyet ve Ertuğrul Kolaylı tarafından imzalandı. Nisan ayında başlayacak olan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yeni eğitim dönemine hazır hale gelmesi planlanıyor.

HÜRRİYET, “HAYIRLI BİR İŞE İMZA ATIYORUZ”

Protokol ile ilgili bilgi veren Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana en çok üzerinde durduğumuz projemiz kreşlerimiz. Sayılarını arttırmak için sürekli çabalıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımıza her yönden destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün güzel ve hayırlı bir işe imza atıyoruz.

“BÖLGEYE DEĞER KATACAK”

Şirintepe Mahallemize çok güzel bir sürprizimiz var. Şirintepe Mahallesi’nde Ekopark içerisinde 1400 metrekarelik parselde 213 metrekare alana sahip 3 derslikli bir kreş inşa edeceğiz. Bağışçımız sevgili Ertuğrul Kolaylı nezdinden aile bireyleriyle birlikte rahmetli annesi Havva Kolaylı adına kreş yapılacak. Kreşimiz Ertuğrul Kolaylı’ya ait EMCO Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Limited Şirketi tarafından inşa edilecek. Bize güzel bir kreş bağışlayacaklar. Sevgili Havva Kolaylı’nın ruhuna güzel bir hediye olacak. Hem kente hem Şirintepe Mahallesi’ne büyük değer katacak.

“YENİ DÖNEME YETİŞECEK”

Şirintepe Mahallemizi önemsiyoruz. Bölgede çalışan çok fazla kadın arkadaşımız var. Kendileri de her zaman kreş talebinde bulunuyorlardı. Sevgili Bağışçımız Ertuğrul Kolaylı da kente böyle güzel bir eser kazandırmak istedi. Bizler de ihtiyaç olan bu bölgemizi gösterdik. Ruhsat aşamamızı da tamamlamak üzereyiz. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile Emlak İstimlak Müdürlüğümüz takip ediyorlar. İnşallah çalışmalar Nisan ayında başlayacak. 2-3 ay içerisinde de tamamlamayı planlıyoruz. Yeni dönem eğitim dönemine yetiştirip çocuklarımızı kabul etmeye başlayacağız.

“EKOPARK CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

Kreşimiz, Şirintepe Mahallesi’nde hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Ekopark’ı bir macera parkı haline dönüştüreceğiz. Aynı zamanda oradaki sosyal tesisi de geri aldık ve Gülümse Kafe hizmetini götürdük. O bölge çok kapsamlı bir eğitim alanı, sosyal alan ve cazibe merkezi olacak. Ertuğrul Bey’in katkılarıyla çok önemli bir eğitim alanına dönüşecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

KOLAYLI, “UZUN YILLAR HİZMET ETMESİNİ ÜMİT EDİYORUM”

Ertuğrul Kolaylı, “2 yıl önce kaybettiğimiz annemiz Havva Kolaylı adına aile üyelerimizle birlikte böyle bir yatırım yapmak istedik. Sağ olsun Fatma Başkanım ve ekibi bize bir yer tahsis ettiler. Biz de nasip olursa Nisan ayında çalışmalara başlayarak yeni eğitim dönemine hazır hale getireceğiz. İnşallah uzun yıllar hizmet etmesini ümit ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.