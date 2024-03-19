Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da yerel seçim etkinliklerinde konuştu.
Sakarya'da protestoya maruz kalan Özhaseki ve Yavuz'a bir grup yurttaş, "İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanet" sloganı attı.
Yurttaşların, cep telefonuyla kaydettikleri görüntülerde kalabalığın "Ne güzel Ramazan gününde konuşuyorsunuz. İsrail ile ticareti kesin artık" diye bağırdığı görüldü.
Bakan Özhaseki ve AKP'li Yavuz'a Filistin tepkisi: Sakarya'da protesto ettiler! https://t.co/Rds92X9QJX pic.twitter.com/siXCU7VZ0x
— 12punto (@12puntocomtr) March 19, 2024
Olayın ardından, Bakan Özhaseki ve AKP'li Yavuz olay yerinden hızla uzaklaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - halkımız yavaş yavaş akp yi TANIMAYA BAŞLADI
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.