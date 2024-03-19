Bakan Özhaseki ve AKP'li Yavuz'a Filistin tepkisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da yerel seçim etkinliklerinde konuştu.

Sakarya'da protestoya maruz kalan Özhaseki ve Yavuz'a bir grup yurttaş, "İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanet" sloganı attı.

Yurttaşların, cep telefonuyla kaydettikleri görüntülerde kalabalığın "Ne güzel Ramazan gününde konuşuyorsunuz. İsrail ile ticareti kesin artık" diye bağırdığı görüldü.

Olayın ardından, Bakan Özhaseki ve AKP'li Yavuz olay yerinden hızla uzaklaştı.