19 Mar 2024 - 17:40- Gündem G:

Bakan Özhaseki ve AKP'li Yavuz'a Filistin tepkisi

Sakarya'da yerel seçim çalışmaların katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret nedeniyle yurttaşlar tepki gösterdi.

Bakan Özhaseki ve AKP'li Yavuz'a Filistin tepkisi mask

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da yerel seçim etkinliklerinde konuştu.

Sakarya'da protestoya maruz kalan Özhaseki ve Yavuz'a bir grup yurttaş, "İsrail ile ticaret, Filistin'e ihanet" sloganı attı.

Yurttaşların, cep telefonuyla kaydettikleri görüntülerde kalabalığın "Ne güzel Ramazan gününde konuşuyorsunuz. İsrail ile ticareti kesin artık" diye bağırdığı görüldü.

Olayın ardından, Bakan Özhaseki ve AKP'li Yavuz olay yerinden hızla uzaklaştı.
# seçim, AKP, çevre, Ramazan, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

19 Mar 2024 - 17:40 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Eroldemirbek - halkımız yavaş yavaş akp yi TANIMAYA BAŞLADI

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 18:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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