Husumetlisi tarafından vurulmuştu, hayatını kaybetti

Olay, 11.00 sıralarında Dilsikelesi Mahallesi 702 Sokak’ta meydana geldi. Emre Taşdemir, park ettiği 34 HDB 992 plakalı otomobilinden indiği esnada yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir, kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre Taşdemir, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polisin Ü.Y.'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.