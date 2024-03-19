- Asayiş

Husumetlisi tarafından vurulmuştu, hayatını kaybetti

Dilovası ilçesinde otomobilinden indiği esnada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Husumetlisi tarafından vurulmuştu, hayatını kaybetti mask

Olay, 11.00 sıralarında Dilsikelesi Mahallesi 702 Sokak’ta meydana geldi. Emre Taşdemir, park ettiği 34 HDB 992 plakalı otomobilinden indiği esnada yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir, kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre Taşdemir, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polisin Ü.Y.'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
# sağlık

19 Mar 2024 - 18:36 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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