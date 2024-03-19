RAFİNE KARBONHİDRAT TÜKETİMİ YÜZ ÇEKİCİLİĞİNİ AZALTIYOR

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Fransa’nın Montpellier Üniversitesi araştırmacılarınca gerçekleştirilen yeni bir çalışma, rafine edilmiş karbonhidratların kronik tüketiminin yüz çekiciliği üzerinde etkisi olduğunu gösteriyor. (Rafine karbonhidrat, nişasta ve şeker içeren gıdaların doğada bulunduğu halleri değil çeşitli işlemlerden geçirilmiş hallerine denmektedir. Yani ekmek, poğaça, simit, kruvasan vb her türlü unu mamüller, reçel, pasta vb her türlü şekerli mamüller, her türlü işlenmiş gıda.)
104 yetişkin Fransız katılımcıdan, bazılarına rafine karbonhidratlar açısından zengin yüksek glisemik indeksli bir kahvaltı, diğerlerine ise düşük glisemik indeksli bir kahvaltı verilmiş. Kahvaltıdan iki saat sonra çekilen fotoğraflara bakarak karşı cinsten katılımcılar yüz çekiciliğini değerlendirmiş. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların rafine karbonhidrat tüketimi alışkanlıklarını da bir anket aracılığıyla öğrenmişler.
Bulgular, yüksek glisemik indeksli bir kahvaltı tüketmenin hem erkeklerde hem de kadınlarda daha düşük yüz çekiciliği puanlarıyla ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, kahvaltı ve atıştırmalıklarda rafine karbonhidrat tüketimini alışkanlık haline getirmiş kişilerin çekicilik puanlarının daha düşük olduğu görülmüş.
Bu sonuçlar, beslenme tercihlerinin algılanan yüz çekiciliği üzerindeki potansiyel etkisini vurguluyor. Gıda seçimlerinin yalnızca sağlık üzerinde değil görünüm üzerinde de etkili olduğu görülüyor.
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Kaynak: https://www.medicaldaily.com/can-refined-carbs-affect-your-looks-chronic-consumption-linked-reduced-facial-attractiveness-471487
Makale: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0298984
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.