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Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü, Pendik’te düzenlenen cenazenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü son yolculuğuna uğurlandı mask

Gebze'de faaliyet gösteren bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Meydana gelen patlamada ölenlerden birisinin Bursa, Gemlik ve Orhangazi bölgesinde çok sayıda işletmesi bulunan, Kar Beton, Kar Kireç, Karadeniz Madencilik gibi iştirakleri olan Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu belirlendi. Olayda Osman Üçüncü ile birlikte Ahmet Bali isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Osman Üçüncü için Pendik'te bulunan Reşat Üçüncü  Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eski Bakan Fikri Işık, Gebze  Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Üçüncü'nün ailesi, yakınları, iş insanları ile vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Üçüncü’nün naaşı Dolayoba Mezarlığı’na defnedildi.
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19 Mar 2024 - 18:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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