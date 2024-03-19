Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü son yolculuğuna uğurlandı

Gebze'de faaliyet gösteren bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Meydana gelen patlamada ölenlerden birisinin Bursa, Gemlik ve Orhangazi bölgesinde çok sayıda işletmesi bulunan, Kar Beton, Kar Kireç, Karadeniz Madencilik gibi iştirakleri olan Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu belirlendi. Olayda Osman Üçüncü ile birlikte Ahmet Bali isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Osman Üçüncü için Pendik'te bulunan Reşat Üçüncü Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye eski Bakan Fikri Işık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Üçüncü'nün ailesi, yakınları, iş insanları ile vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Üçüncü’nün naaşı Dolayoba Mezarlığı’na defnedildi.