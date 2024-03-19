Dul ve yetim aylığı alanlar da ikramiye alacak

Hükümet, bayram ikramiyesini artırarak 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardı. Bu artış, Nisan ayının 2 ila 5'i arasında ödenecek. Ancak merak edilen bir konu gündemdeki yerini koruyor. Dul ve yetim aylığı alanlar da bu ikramiyeden yararlanacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli ikramiyesi haberiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin %50 artışla 3 bin TL'ye yükseltildiğini ve bu miktarın 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını müjdesini vermişti. Dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyesinden faydalanıp faydalanamayacakları ve iş kazası geçirenlerin de bu ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacakları konusu, sıkça sorulan ve merak edilen bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Peki bu kişiler de bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler mi?

BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

Çeşitli gelir ve aylık kaynaklarından ödeme alan kişilere yönelik, en yüksek ödemenin yapıldığı dosyaya dayalı bir ödeme düzenlemesi uygulanmaktadır. Bu anlamda, kişinin gelir payının en yüksek olduğu dosya üzerinden ödeme hesaplanır. Yani, kişinin hisse oranı en yüksek olan dosya üzerinden değerlendirilir.

Öte yandan, yapılan ikramiye ödemelerinden kesinti yapılamaz ve bu ödemelerin haczedilmesi mümkün değildir. Bu kurallar, ödemelerin adil ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere belirlenmiştir.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR BU BAZDA ÖDEME ALIYOR

Dul ve yetim aylığı alan kişiler, eşinin vefatı durumunda sosyal güvencesi varsa, yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla dosya bazında belirlenen oranda ödeme almaktadırlar. Kanunlarımıza göre, eğer eşiniz vefat etmişse ve sosyal güvencesi varsa, geride kalanlara dul ve yetim aylığı adı altında maaş bağlanır. Ayrıca, eğer bir eş ve bir çocuk varsa, eşe %50 ve çocuğa %25 oranında ödeme yapılır. Eğer bir eş ve üç çocuk varsa, maaşın tamamı olan %100 ödenir.

ÖRNEK İKRAMİYE HESABI

Bir örnek vermek gerekirse, eğer geride sadece bir eş varsa ve çalışmıyorsa ve çocuk yoksa, bu durumda eşe %75 oranında ödeme yapılır, yani 3.000 TL ikramiyenin 2.250 TL'si ödenir. Ancak eğer eş çalışıyorsa, %50'lik kısmı olan yani 1.500 TL ödeme yapılır.