- Asayiş

Gözü dönmüş sapık, markette kadını böyle taciz etti

Kırklareli'nde alışveriş yapan bir kadının tacize uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde olay sonrası neye uğradığını şaşıran kadının, kendine geldikten sonra adama tepki gösterdiği görülüyor. Bu esnada çevredekilerin de adama müdahale etmesi ile markette ortalık bir anda karışıyor.

Gözü dönmüş sapık, markette kadını böyle taciz etti mask

"BELLİ Kİ ONLARCA DEFA YAPMIŞ"
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin altına "Herifin rahatlığa bakarsak 50+ suç kaydı vardır", "Belli ki onlarca defa yapmış onlarca defa cezasız kalmış", "Bu basit bir olay değil, kadının travması olmuştur kesinlikle", "Elini keseceksin hiç affetmek olmayacak" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: HABERLER.COM
# büyük

19 Mar 2024 - 19:16 - Asayiş

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