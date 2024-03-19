Gözü dönmüş sapık, markette kadını böyle taciz etti

"BELLİ Kİ ONLARCA DEFA YAPMIŞ"
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin altına "Herifin rahatlığa bakarsak 50+ suç kaydı vardır", "Belli ki onlarca defa yapmış onlarca defa cezasız kalmış", "Bu basit bir olay değil, kadının travması olmuştur kesinlikle", "Elini keseceksin hiç affetmek olmayacak" şeklinde yorumlar yapıldı.
Kaynak: HABERLER.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.