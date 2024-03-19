Gözü dönmüş sapık, markette kadını böyle taciz etti

"BELLİ Kİ ONLARCA DEFA YAPMIŞ"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerin altına "Herifin rahatlığa bakarsak 50+ suç kaydı vardır", "Belli ki onlarca defa yapmış onlarca defa cezasız kalmış", "Bu basit bir olay değil, kadının travması olmuştur kesinlikle", "Elini keseceksin hiç affetmek olmayacak" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: HABERLER.COM