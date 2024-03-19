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Hanım Aşut kalbine yenik düştü

İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde ikamet eden Hanım Aşut(71) kalp krizi sebebiyle vefat etti.

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Hanım Aşut kalbine yenik düştü mask
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 İşçi emeklisi Nazif Aşut’un eşi ve 2 çocuk annesi olan Hanım Aşut’un cenazesi öğlen namazına müteakip Mancarlar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mancarlar Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

19 Mar 2024 - 19:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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