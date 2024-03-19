Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Başiskele’ye geliyor

Başiskele’de 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının manevi iklimi ve coşkusunu 7’den 77’ye tüm Başiskeleliler hep birlikte yaşıyor. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Yeniköy Âlâ Mekan’da gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle Ramazan sevinci katlanıyor. Ramazan’ın ilk haftasında değerli sanatçıları Başiskeleliler ile buluşturan Başiskele Belediyesi, ünlü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i 21 Mart Perşembe günü Başiskele’de ağırlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde “Gence Dair Söyleşiler” programı kapsamında sahneye çıkacak olan Ahmet Şimşirgil’e özellikle gençlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde Teravih Namazı sonrası saat 21:45’te başlayacak programda Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, katılımcılara Osmanlı’da ve eski zamanlarda Ramazan konusunda bilgiler paylaşacak.

KUTSAL EMANETLER SERGİSİ İÇİN SON GÜN

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif Ayı dolayısıyla yaklaşık 100 parça kutsal emanetten oluşan Hadim-ul Harameyn Sergisi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren ziyarete açılan Kutsal Emanetler Sergisi, yarın akşam (20 Mart Çarşamba) sona erecek.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) sakal-ı şerifi, ayak izi, kılıcı, Hz. Osman’ın (r.a) okurken şehit edildiği Kur’an-ı Kerim, Kabe toprağı, Kabe anahtarı ve kesesi, Ravza-i Mutahhara Halısı, Mescid-i Nebevi çinileri, Hz. Hüseyin’e (r.a.) ait hırka, Fahrettin Paşa’nın Kabe savunmasındaki anılarından oluşan parçalar gibi yaklaşık 100 eserin yer aldığı sergi, yarın son kez 11:00–22:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ÇOCUKLAR BU HAFTA DA EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRECEK

Geleceğin teminatı çocukların Ramazan sevincini ve kültürünü Başiskele’de yaşaması için çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Başiskele Belediyesi, Ramazan’ın manevi iklimine uygun etkinliklere bu hafta da devam edecek. Ramazan ayına süslenen Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde 22 Mart Cuma günü saat 21:45 te çocuklar; Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasreddin Hoca, orta oyunu, Pişekar Kavuklu, meddah, illüzyon gösterileri ve eğlenceli yarışmalar ile yine doyasıya eğlenecekler. Pamuk şekeri, Osmanlı macunu ve şerbeti ikramlarıyla tatlı bir Ramazan yaşayacaklar.

TARIK GENÇ İLE TASAVVUF ESİNTİSİ

Her yaştan ve kesimden Başiskeleli’ye Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatan Başiskele Belediyesi, 23 Mart Cumartesi gecesi saat 21:45’te de Tarık Genç ile ilahi ve ezgi dinletisi düzenleyecek. Klasik Türk Musikisi ve Tasavvuf Müziğinin en seçkin eserlerini icra edecek olan Tarık Genç, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.