Cenazesi bugün Fakılar Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının sonrasında Fakılar Mezarlığı'nda defnedildi
- Asayiş
İsmail Demiröz yaşamını yitirdi
Derince Kaşıkçı Mahalle sakinlerinden Feyzi ve İmran Demiröz'ün babaları, Derince Merkez Camii Müezzini Hafız İbrahim Demiröz'ün dedesi Hafız İsmail Demiröz yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.