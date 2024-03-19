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İsmail Demiröz yaşamını yitirdi

Derince Kaşıkçı Mahalle sakinlerinden Feyzi ve İmran Demiröz'ün babaları, Derince Merkez Camii Müezzini Hafız İbrahim Demiröz'ün dedesi Hafız İsmail Demiröz yaşamını yitirdi.

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İsmail Demiröz yaşamını yitirdi mask

Cenazesi bugün Fakılar Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının sonrasında Fakılar Mezarlığı'nda defnedildi

19 Mar 2024 - 19:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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