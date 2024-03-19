Arda Turan'a 1 yıl hapis ve 633 bin Euro'luk para cezası

İspanya'da 2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırma iddasıyla ilgili davaya katılan Arda Turan'ın cezası belli oldu.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Arda Turan, Barselona'daki 13 numaralı ceza mahkemesinde suçlamaları kabul etti ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Sulh yargıcının, Arda Turan'ı İspanya'da kamu hazinesine karşı işlenen iki vergi suçundan her biri için "kendi adına" altı ay hapis cezasına çarptırdığı aktarıldı.

Hakimin, Arda Turan'ın suçunu kabul etmesi nedeniyle 2015 mali yılı için 303 bin Euro, 2016 mali yılı için 330 bin Euro olmak üzere toplamda 633 bin Euro ödeme cezası verdiği belirtildi.

Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan'ın, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece 633 Bin Euro para cezası ödeyeceği kaydedildi.

Kamu bakanlığının, futbolcunun yaklaşık 975 bin Euro avroluk kişisel gelir vergisini ödemediğini belirtildi: 2015'te 466 bin Euro ve 2016'da 508 bin Euro.

Daha önce pek çok futbolcu ve teknik direktör, İspanya'da vergi kaçırmadan suçlu bulunmuştu.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Jose Mourinho gibi isimler suçlu bulunduktan sonra para cezası karşılığında şartlı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: HÜRRİYET