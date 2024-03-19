Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi”

HERKESE HİTAP EDECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan projelerden biri de “Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi”. İzmit’te hayat bulacak olan Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi’nde gencinden yaşlısına, emeklisinden çocuğuna ve engellilere yönelik birçok alan yer alacak. Esas olarak sivil toplum kampüsü buraya yerleşecek ve alan tamamen kamusal yaşam alanı olarak tasarlanacak.
ÇOK DONANIMLI OLACAK
Sosyal Yaşam Merkezi’nde yüksek yapılar olmayacak. Geçirgen yapılar, otopark ve yeşil alanlarla vatandaşların gelip, keyifli bir şekilde zaman geçireceği kamusal mekanlar olacak. Merkezde; sivil toplum kampüsü, KOMEK, USTAM ve Anne Şehir merkezleri, kılavuz gençlik online eğitim merkezi, lokomotif çocuk köyü, seminer salonları ve etüt kütüphaneler yer alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.