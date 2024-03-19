- Gündem

Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde bulunan ve İzmit’te yapılacak olan Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi, şehrin yeni yaşam alanı olacak.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Şehrin yeni yaşam alanı: “Sosyal Yaşam Merkezi” mask

HERKESE HİTAP EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan projelerden biri de “Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi”. İzmit’te hayat bulacak olan Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi’nde gencinden yaşlısına, emeklisinden çocuğuna ve engellilere yönelik birçok alan yer alacak. Esas olarak sivil toplum kampüsü buraya yerleşecek ve alan tamamen kamusal yaşam alanı olarak tasarlanacak.

ÇOK DONANIMLI OLACAK

Sosyal Yaşam Merkezi’nde yüksek yapılar olmayacak. Geçirgen yapılar, otopark ve yeşil alanlarla vatandaşların gelip, keyifli bir şekilde zaman geçireceği kamusal mekanlar olacak. Merkezde; sivil toplum kampüsü, KOMEK, USTAM ve Anne Şehir merkezleri, kılavuz gençlik online eğitim merkezi, lokomotif çocuk köyü, seminer salonları ve etüt kütüphaneler yer alacak.
# Tahir Büyükakın, seçim, eğitim, çocuk, yüksek

19 Mar 2024 - 20:19 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.521.331 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL