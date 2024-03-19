CHP Körfez’den birlik ve beraberlik mesajları geldi

“ CHP Körfez’de belediye başkan adaylığı yarışı kızışınca, genel merkez ön seçim kararı almıştı. CHP Körfez İlçe Örgütü de ön seçimde Emirşah Torun’u destekledi. Ön seçim yapılmış; Tayfun Balıkçı birinci, Emirşah Torun ikinci, Bozkurt Uslu da üçüncü olmuştu. Ön seçim sonrasında CHP Körfez Örgütü’nde birlik ve beraberlik sağlanacak derken, öyle olmadı. Meclis üyeliği listesinde sıkıntılar tavan yaptı. Başkan adayı Tayfun Balıkçı, meclis listesinde istediği olmayınca çekilme kararı almış, zar zor ikna edilmişti. Balıkçı ikna edilmesine edildi, ama başkan adayı Balıkçı ile İlçe Örgütü’nün yıldızı bir türlü barışmadı.

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Önceki gün Körfez’den partiyi iyi bilenlerden birinden mesaj geldi. ‘Körfezde ciddi sıkıntı var’ denilen mesajı birlikte okuyalım;

1) Tayfun Balıkçı'nın yanında ilçe örgütü yok, İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal,

Alevilik takıntısı ve Kemal Kılıçdaroğlu kuyruk acısı ile Tayfun Balıkçı’nın kaybetmesini istiyor.

2) Tayfun Balıkçı eşi, dostu 10 kişi ile dolaşıyor, adeta BAĞIMSIZ ADAY gibi.

3) Tayfun balıkçı tüm harcamalarını kendi yapıyor. Körfez CHP'ye Genel Merkez’den 460 bin TL gelmiş, Tayfun Balıkçı daha bir kuruşunu görmemiş. Harcamaları için teklif zaten yok. 460 TL’nin akıbeti ne olacak belli değil…

4) Genel Merkez’den gelenler, ilçe başkanı Gülseren Solmaz Altunal ile anlaşmalı meclis üyelerinin tamamını belirlemişler, Tayfun Balıkçı’ya soran hiç olmamış, bir tane adamını bile aday yapamamış. Gülseren Solmaz Altunal’ın meclis üyesi adaylarının bir tanesi bile sahada yok, Tayfun Balıkçı ile dolaşan zaten yok.”

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CHP Körfez’de bazı tanıdıklarımla görüştüm, Başkan adayı Tayfun Balık ile CHP Körfez İlçe Örgütü arasında sorunların devam ettiğini söylediler. Seçime kısa bir zaman kaldı, bu süre içinde birlik ve beraberlik sağlanmazsa, hep birlikte topyekun sahada çalışma yapılmazsa, anlaşılan CHP, Körfez’de bir 5 yıl daha bekleyecek.”

CHP’Lİ ERKAN UYGUN ARADI…

Yukarıdaki yazımla ilgili CHP Körfez’den 1.sıra belediye meclis üyesi adayı Erkan Uygun aradı. Bana sitem etti, yazdıklarımın doğru olmadığını ifade etti.

Erkan Uygun Bey, özetle şunları söyledi;

-CHP Körfez İlçe Örgütü ve belediye meclis üyesi adayları olarak başkan adayımız Tayfun Balıkçı’nın seçimi kazanması için canla başla çalışıyoruz.

-CHP Körfez’e yazıldığı gibi ilçe örgütüne 460 bin lira gelmedi.

-CHP Körfez’e 460 bin liranın gönderilip gönderilmediğini, il başkanlığına sorabilirsiniz.

-CHP olarak Körfez’de iyi çalışıyoruz, AKP’nin adayı mevcut Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile aramızdaki puan farkı iyice kapanıyor.

-Şu günlerde AKP’nin yüzde 42, CHP’nin yüzde 38 seviyesinde oyu var, bu farkı da kapatıp belediye başkanlığı seçimini kazanacağız.

-Belediye başkan adayımız Tayfun Balıkçı’nın programlarına hep birlikte katılıyoruz, Tayfun Bey’in yalnız bırakıldığı, bizlerin kendisine destek vermediğimiz, çalışmadığımız doğru değildir.

-Şimdi çok çalışıp, seçimi kazanma zamanıdır. 1 Nisan’da kimin ne sorunu varsa, konuşulur, sorun çözülür.

-Alevilik ile CHP Körfez’de farklı bir algı yaratılmaya çalışılıyor, etnik kökene, mezhebine bakılmaksınız seçimi kazanmak için çaba gösteriliyoruz.

KÖRFEZ’DE DEM’İN DURUMU

CHP Körfez 1.sıra belediye meclis üyesi adayı Erkan Uygun’a Körfez’de DEM Parti’nin durumunu da sordum

Uygun; “DEM Parti, yapılan bazı görüşmelerin ardından Körfez’de aday çıkarmaya karar verdi. DEM Parti tabanının CHP’ye oy vereceğini düşünüyorum, zira seçimi kazanmaya yakın olan biziz. DEM Parti tabanı, AKP’nin seçimi kaybetmesini istiyorsa, CHP’ye oy verir. Zaten her geçen gün seçimi kazanmaya biraz daha yaklaşıyoruz” diye cevap verdi.

BU KEZ MURAT BARS ARADI

CHP Körfez 1.sıra belediye meclis üyesi Erkan Uygun’un değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Sonrasında Körfez CHP Başkan Yardımcısı Murat Bars beni aradı, bir mesaj gönderdi. Bars’ın gönderdiği mesajı birlikte okuyalım;

“Sayın Mesut Bey, Körfez CHP hakkında yazdığınız asılsız haberlere itibar etmenize hayretle izliyoruz, sizin gibi taktire değer birinin bu tür asılsız haber yapmanız doğru bulmadım. Bizler yönetim olarak Tayfun Balıkçı beyle sahalardayız. İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunel, hep sahadayız. Bizim belediye başkanımız Tayfun Balıkçı ile her hangi bir sorunumuz olmaz. Bizim ön seçimle gelen başkanımızdan bizler kazanmak için sahalardan omuz omuza çalışıyoruz, size bilgiyi veren şahıs ırkçılık yapmaya devam etsin. Biz CHP’liyiz biz kimsenin uşaklığını yapmayız, yapanlar utansın. 460 bin lira para geldi, bilgisi de kesinlikle doğru değil. Para falan yok. Size başarılar diler, inşallah bunu gündeme alırsınız. Murat Bars- Körfez CHP Başkan Yardımcısı”

HER KESİMİN OYUNA TALİPLER

Murat Bey’in düşüncelerini de sizinle paylaştım.

Erkan Bey’in, Murat Bey’in söylediklerine göre CHP, Körfez’de canla başla çalışıyor.

İlçe örgütü de, belediye başkan adayı Tayfun Balıkçı da seçimi kazanmak istiyor.

Alevi, Sünni, Manav, Kürt demeden her kesimin oyuna talipler.

Bu kez belediyeyi AKP’nin elinden almakta kararlı gözüküyorlar.

CHP, Körfez’de DEM Parti tabanından yeterli oyu alırsa, seçimin kaderi değişebilir.

Seçime kısa bir zaman kaldı, bakalım CHP, bu kez Körfez’de ipi göğüsleyebilecek mi?