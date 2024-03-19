Bayram tatili 9 gün olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şoför Esnafları İle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan tarihinde başlayacaklarını 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını duyurmak istiyorum. Kamuya 9 gün bayram tatili verdik" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
*Bugün Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz operasyonda şehit olan bir askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize acil şifalar diliyorum.
*Bugün yoğun ve yorucu olduğu kadar gerçekten bereketli bir gün geçiriyoruz. 30 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin anahtar teslim törenini gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı.
"NASIL BİR MÜCADELE İÇİNDE OLDUĞUNUZU BİLİYORUM"
*Siyasete ilk atıldığımız dönemden itibaren sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik, dertleştik, hasbıhal ettik. Salon toplantıları, taksi dolmuş duraklarında, trafikte sizlerle yakın irtibat halinde olduk.
*Sizlerin kanaatlerini almaya, sizlere kulak vermeye ihtimam gösterdik. Her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Çünkü şoför esnafı bu kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır.
*Sizlerin bu ülkeye, bu millete, bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Kiminiz takside, kiminiz minibüste, kiminiz otobüste helal rızık peşinde koşuyorsunuz.
*Her gün 100 binlerce hemşehrimizi işyerine, evine, sevdiklerine güvenle ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz.
*Siyasi hayatı boyunca daima sizlerle beraber yol yürümüş kardeşiniz olarak her gün nasıl bir mücadele içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.