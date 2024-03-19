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Kocaeli hafta sonuna kadar yağmura teslim olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli, Yarın Yağmurlu, sıcaklık 9°. 21 Mart 2024 Perşembe Yağmurlu, sıcaklık 12°. 22 Mart 2024 Cuma Yağmurlu, sıcaklık 10°. 23 Mart 2024 Cumartesi Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.

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19 Mar 2024 - 21:06 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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