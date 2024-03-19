19 Mar 2024 - 21:29- Spor G:

Kocaelispor PFDK’ya sevk edildi

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor Gençlerbirliği maçının ardından PFDK’ya sevk edildi

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Kocaelispor PFDK’ya sevk edildi mask

Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinde yapılan açıklamada sevk kararıyla ilgili, “  Kocaelispor Kulübü’nün 15.03. 2024 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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19 Mar 2024 - 21:29 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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