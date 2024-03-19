Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinde yapılan açıklamada sevk kararıyla ilgili, “ Kocaelispor Kulübü’nün 15.03. 2024 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Kocaelispor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
19 Mar 2024 - 21:29- Spor Güncelleme:
Kocaelispor PFDK’ya sevk edildi
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor Gençlerbirliği maçının ardından PFDK’ya sevk edildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.