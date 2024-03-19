Çiftçi’ye Babakonağı Derneği’nde coşkulu karşılama

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda son olarak Gümüşhane Kelkit Babakonağı Köyü Derneği’ni ziyaret eden Bünyamin Çiftçi, büyük bir coşkuyla karşılandı. Çiftçi’yi dernek ziyaretinde AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Orhan Keskin, Önceki Dönem Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, Önceki Dönem AKP Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, il ve ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri eşlik etti.

MEŞALELİ KARŞILAMA

Dernek Başkanı Abdullah Keskin ve yönetimi tarafından büyük bir coşkuyla ağırlanan Çiftçi’ye meşaleli ve konfetili karşılama yapıldı. Kalabalık dernek lokali dışına kadar taşarken, programda ilk olarak Keskin bir selamlama konuşması yaptı ve Cumhur İttifakı partilerine seçimlerde başarılar diledi. Sarıdede ve Keskin’in konuşmalarının akabinde Çiftçi’nin görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları ve gelecek dönemde yapacağı çalışmaları içeren bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTINIZ”

Sinevizyonun ardından büyük alkışlarla konuşmasına başlayan Çiftçi, “Allah razı olsun. Bu coşkunuz, bu samimiyetiniz, bizim gücümüze güç katmıştır. Rabbim ne muradınız varsa versin inşallah” dedi. Çayırova’da görev süresi boyunca ilçede yapılması gereken yatırımları hayata geçirmek, yarınların Çayırova’sı için adımlar atmak ve neslin ihyası için çalışmalar gerçekleştirmek konulu 3 başlıkla hizmet ettiklerini vurgulayan Çiftçi, gelecek dönemde de Çayırova’da yaşanması muhtemel sorunlara şimdiden çözüm olacak çalışmaları hayata geçireceklerini anlattı. Konuşmasının ardından kendisine gelen soruları yanıtlayan Çiftçi, Babakonağı derneği üyelerinden büyük destek gördü. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.