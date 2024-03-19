6 ilçede elektrikler kesilecek!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|57649
|KOCAELİ
|İZMİT
|SAHINLER, SARIŞEYH, ŞAHİNLER
|ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER
|20.03. 2024
|09:00
|15:30
|58135
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AKÇAT, AVCIKÖY
|STAD SK, SU DERESI
|20.03.2024
|14:00
|17:00
|58137
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1036 SK., 1116. SK., 1122. SK., 1123. SK., 1145., 1145. SK., 1146., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KONCA YOLU CD.
|20.03.2024
|09:30
|17:30
|58138
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ
|BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER
|20.03.2024
|11:00
|13:00
|58150
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ
|ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER
|20.03.2024
|09:00
|17:00
|58226
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AYÇIÇEK, BASAK, BAŞAK SK., DEFNE SK., KARTOPU SK., MARMARA CD., ÖZCAN
|20.03.2024
|09:00
|17:00
|58278
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AYÇA, AYÇİÇEK SK., BAHAR SK., BILLUR, BİLLUR SK., DEFNE
|20.03.2024
|09:00
|17:00
|58285
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SUADİYE
|HANYERİ SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD.
|20.03.2024
|09:00
|17:00
|58288
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SUADİYE
|SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK
|20.03.2024
|09:00
|11:00
|58295
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ŞEKERPINAR
|ÇİĞDEM SK.
|20.03.2024
|09:00
|17:00
19 Mar 2024 - 21:56- Gündem Güncelleme:
6 ilçede elektrikler kesilecek!
SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (20.03.2024 Çarşamba) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak
# 2024, ilçe, Kartepe, karamürsel
19 Mar 2024 - 21:56 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.