19 Mar 2024 - 21:56- Gündem G:

6 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (20.03.2024 Çarşamba) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak

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6 ilçede elektrikler kesilecek! mask

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
57649KOCAELİİZMİT SAHINLER, SARIŞEYH, ŞAHİNLER ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER20.03. 202409:0015:30
58135KOCAELİ KARAMÜRSEL AKÇAT, AVCIKÖY STAD SK, SU DERESI20.03.202414:0017:00
58137KOCAELİGÖLCÜK ULASLI, ULAŞLI 1036 SK., 1116. SK., 1122. SK., 1123. SK., 1145., 1145. SK., 1146., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KONCA YOLU CD.20.03.202409:3017:30
58138KOCAELİKARAMÜRSEL ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER20.03.202411:0013:00
58150KOCAELİKÖRFEZ ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER20.03.202409:0017:00
58226KOCAELİÇAYIROVA SEKERPINAR, ŞEKERPINAR AYÇIÇEK, BASAK, BAŞAK SK., DEFNE SK., KARTOPU SK., MARMARA CD., ÖZCAN20.03.202409:0017:00
58278KOCAELİÇAYIROVA SEKERPINAR, ŞEKERPINAR AYÇA, AYÇİÇEK SK., BAHAR SK., BILLUR, BİLLUR SK., DEFNE20.03.202409:0017:00
58285KOCAELİ KARTEPE SUADİYE HANYERİ SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD.20.03.202409:0017:00
58288KOCAELİKARTEPE SUADİYE SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK20.03.202409:0011:00
58295KOCAELİÇAYIROVA ŞEKERPINAR ÇİĞDEM SK.20.03.202409:0017:00
# 2024, ilçe, Kartepe, karamürsel

19 Mar 2024 - 21:56 - Gündem

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