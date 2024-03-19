19 Mar 2024 - 22:29- Ekonomi G:

THY'den indirimli bilet kampanyası

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THY'den indirimli bilet kampanyası mask

Biletlerin satış dönemi 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 olarak belirlendi. Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolculara yurt içi seyahatlerinde yüzde 25 indirim imkânı sağlıyor.

16 Nisan 2024 tarihine kadar kampanya devam edecek.

Biletlerin satış dönemi 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 olarak belirlendi.
# 2024, TÜRK

19 Mar 2024 - 22:29 - Ekonomi

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