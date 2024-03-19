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2017 model Hyundai Tucson İx35 marka araç icradan satılıktır

İlangovtr'nin bildirisine göre, 2017 model Hyundai Tucson İx35 marka araç icradan satılıktır

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2017 model Hyundai Tucson İx35 marka araç icradan satılıktır mask

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ
2023/660 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/660 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
840.000,001Taşıt41DE814 Plakalı , 2017 Model , HYUNDAI Marka ,Tucson İX 35 otomobil üzerinde göçük aşınma yok genel itibari ile hasarsız muhtelif çizikler mevcut

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/04/ 2024 - 14:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 14:18
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:18

14/03/2024 (İİK m.114/4)

# 2024, Hyundai

19 Mar 2024 - 22:40 - Gündem

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