Kartepe'de 5707 m² tarla mahkemeden satılıktır

T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/38 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, İfraziye Mahalle/Köy, 104 Ada, 5 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Arslanbey - Kartepe caddesine cepheli olup, yolun üst tarafında kalmaktadır ve yola 215 metre cephesi bulunmaktadır. %10-12 civraında eğimli arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz üzeri boş olup çayırlık vaziyette yer yer yol kenarına doğru çalılık, üzerinde az da olsa kendiliğinden yetişmiş ağaç bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı nitelikte olup, taşlık ve tuzluluk problemi yoktur. Bölgeye özgü her türlü tarımsal ürün yetiştirilebileek niteliktedir. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan herhangi bir ekili, dikili ürün ve yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, İfraziye Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.707,01 m2

İmar Durumu: 1/25000 ölçekli nazım imar planında "Diğer tarım alanı" kullanımında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.848.412,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/ 2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:04

14/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.