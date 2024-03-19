Kartepe'de 5707 m² tarla mahkemeden satılıktır

2023/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, İfraziye Mahalle/Köy, 104 Ada, 5 Parsel, Tarla vasfında taşınmaz. Arslanbey - Kartepe caddesine cepheli olup, yolun üst tarafında kalmaktadır ve yola 215 metre cephesi bulunmaktadır. %10-12 civraında eğimli arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz üzeri boş olup çayırlık vaziyette yer yer yol kenarına doğru çalılık, üzerinde az da olsa kendiliğinden yetişmiş ağaç bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı nitelikte olup, taşlık ve tuzluluk problemi yoktur. Bölgeye özgü her türlü tarımsal ürün yetiştirilebileek niteliktedir. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan herhangi bir ekili, dikili ürün ve yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, İfraziye Kartepe / KOCAELİ
Yüzölçümü : 5.707,01 m2
İmar Durumu: 1/25000 ölçekli nazım imar planında "Diğer tarım alanı" kullanımında kalmaktadır.
Kıymeti : 6.848.412,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/ 2024 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:04
14/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.