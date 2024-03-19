Ümit Özdağ'dan adaylık açıklaması!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Medyascope canlı yayınına katıldı. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özdağ, mevcut düzen partilerini protesto edenlerin Zafer Partisi’ne geldiğini vurguladı, “Düzen partilerinin dışında üçüncü seçenek arayanlar Zafer Partisi’ne geliyor. Bu aynı zamanda mevcut düzene de bir protesto, bu aynı zamanda mevcut düzene de bir protesto” dedi.

Herkesten en az üç oydan birini istediğini aktaran Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “Büyükşehir, ilçe ya da belediye meclisinden en az birinin oyunu istiyoruz. Bugün yaşanan sürece, Türkiye’nin 13 milyon sığınmacı ve kaçağın gelmesine müsaade edilmesine, 5 milyon Suriyeli için yapılan harcamalara, Türk milletine yapılan haksızlıklara, 2 milyon Afgan’a geçici sığınmacı statüsü verilmesi çalışmalarına dile getirmeniz için üç oyunuzdan birini Zafer Partisi’ne oy verin diyoruz” dedi.

Özdağ, ilk kez oy kullanan seçmenden, İYİ Parti’den, CHP’den, MHP’den ve belirli yerlerde AKP’ye oy veren seçmenlerden oy aldıklarını, anketlerde dördüncü ya da beşinci parti çıktıklarını aktardı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’ye teklif götürme süreçlerini anlatan Özdağ, “Bizim İYİ Parti’ye birçok eleştirimiz vardı ama seçim öncesinde bir işbirliği, ortaya olağanüstü dinamizm çıkarıyordu, yüzde 20’leri zorluyordu ve olumlu olurdu. Bu nedenle teklifte bulunduk ama cevap bile vermediler” dedi.

"ADAY OLACAĞIM"

Genel seçimler hakkında da konuşan Ümit Özdağ, "Bundan sonraki ilk seçimlerde Zafer Partisi genel kurulu beni görevlendirirse cumhurbaşkanı adayı olacağım" dedi. Özdağ, ironi yaparak, “Özgür Özel’i inşallah 15 sene CHP’nin başında görürüm. Çok iyi bir genel başkan” diye konuştu.

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