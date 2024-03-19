Bandırmaspor, Teknik Direktörlük İçin Yusuf Şimşek'le anlaştı

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Bandırmaspor'un Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. 2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü.
48 yaşındaki Yusuf Şimşek'in UEFA-Pro Lisansı bulunmakta olup teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev aldı. Altay'dan ayrılmasının ardından Bandırmaspor ile anlaşmaya varan Yusuf Şimşek'in önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Bandırmaspor'un Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. 2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.