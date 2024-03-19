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Bandırmaspor, Teknik Direktörlük İçin Yusuf Şimşek'le anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile resmi anlaşmaya vardı.

İhlas Haber Ajansı
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Bandırmaspor, Teknik Direktörlük İçin Yusuf Şimşek'le anlaştı mask

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ayrılmasının ardından Bandırmaspor'un Yusuf Şimşek ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. 2016-2017 sezonunda Bandırmaspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, o dönem 6 maçta görev almış ve takım daha sonra bir alt lige düşmüştü.
48 yaşındaki Yusuf Şimşek'in UEFA-Pro Lisansı bulunmakta olup teknik direktörlük kariyerinde Karşıyaka, Antalyaspor, Mersin İY, Denizlispor gibi takımlarda görev aldı. Altay'dan ayrılmasının ardından Bandırmaspor ile anlaşmaya varan Yusuf Şimşek'in önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.

19 Mar 2024 - 23:06 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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