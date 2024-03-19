19 Mar 2024 - 23:15- Siyaset G:

Küpçü: Biz de bilirdik İzmit’te aday çıkartmasını!

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, seçime sayılı günler kala seçmenlere bir kez daha seslenerek, Cumhur ittifakı adayı Muharrem Tutuş'u desteklemelerini isterken, diğer yandan da İzmit Belediyesi'ne bir kez daha yüklendi.

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Küpçü: Biz de bilirdik İzmit’te aday çıkartmasını! mask

İZMİTİMİZ BELEDİYECİLİKTEN ANLAMAYAN ZİHNİYETİN ELİNDE

Küpçü açıklamasında, "İzmit’te aday çıkartıp bir yarışın içine girip partimizin oyunu yükseltmeyi biz de bilirdik fakat biz bunu yapmadık. İzmit’imiz zaten 5 sene boyunca belediyecilikten anlamayan zihniyetin elinde çok zaman kaybetti.

TUTUŞ'U GÜÇLÜ DESTEKLEMELİYİZ

Merkezi hükümetle ve Büyükşehir belediyemizle uyum içerisinde çalışıp İzmit halkına hizmet edip, halkımızın bütün imkanlardan yararlanabilmesi için şahsi menfaatlerimizi bir kenara bırakıp ortak aday çıkarttık. Çöpleri zamanında toplanan, milyar lira bütçesi olup borç batağında olmayan, algı değil hizmet ve gönül belediyeciliği esasıyla hareket eden bir belediye istiyorsak gündelik hırslarımızı bir kenara bırakıp şuan da seçimi önde götüren Cumhur ittifakı adayımız Muharrem Tutuş’u güçlü desteklemeliyiz.

İZMİT'İMİZİN KAYIP GİDEN SENELERİNİ...

Mecliste çoğunluğu tekrar elde ederek tam manasıyla belediye başkan adayımızı yetkilendirip İzmit’imizin kayıp giden senelerini borç batağına batan belediyesini hep beraber daha güzel ve ferah zamanlara ulaştırmalıyız" ifadelerine yer verdi.

# hizmet, cumhur ittifakı, milyar

19 Mar 2024 - 23:15 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Aşk Ile - Vah ki vah. Ah Muhsinim kimlere bıraktın gittin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 23:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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