15 yaşından büyük arabası olan bayram edecek: Bakanlık hazırlıklara başladı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken araç sahiplerini ilgilendiren bir konuyla ilgili bomba bir açıklama yaptı.
Palandöken araçlarına yaşlarına yönelik bir teşvik programının yeniden uygulanması gerektiğini söyledi.
15 YAŞ BÜYÜK ARAÇLAR
2019 yılında sonlandırılan hurda teşvikinin tekrar yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten Palandöken, program kapsamında, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara verilen 15 bin liralık teşvikin yeniden hayata geçirilmesini savunuyor.
Eski çürümüş araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu da açıkladı.
VERGİ BORÇLARI
Araçlarını hurdaya verenlere çeşitli imtiyazlar sağlanmasını öneren Palandöken, özellikle vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajlar talep ediyor.
Kaynak: YENİÇAĞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.