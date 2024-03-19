- Ekonomi

15 yaşından büyük arabası olan bayram edecek: Bakanlık hazırlıklara başladı!

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 15 yaş ve üzeri araç sahiplerini sevindirecek bir kararı açıkladı.

15 yaşından büyük arabası olan bayram edecek: Bakanlık hazırlıklara başladı! mask

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken araç sahiplerini ilgilendiren bir konuyla ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Palandöken araçlarına yaşlarına yönelik bir teşvik programının yeniden uygulanması gerektiğini söyledi.

15 YAŞ BÜYÜK ARAÇLAR

2019 yılında sonlandırılan hurda teşvikinin tekrar yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten Palandöken, program kapsamında, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara verilen 15 bin liralık teşvikin yeniden hayata geçirilmesini savunuyor.

Eski çürümüş araçların lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu da açıkladı.

VERGİ BORÇLARI

Araçlarını hurdaya verenlere çeşitli imtiyazlar sağlanmasını öneren Palandöken, özellikle vergi borçları ve trafik cezalarının silinmesi gibi avantajlar talep ediyor.

Kaynak: YENİÇAĞ

# büyük, türkiye, talep

19 Mar 2024 - 23:33 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.521.331 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL