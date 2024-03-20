- Ekonomi

Benzine ve motorine yine zam geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha gelecek.

Benzine ve motorine yine zam geliyor mask

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzine 1 lira 34 kuruş, motorine 1 lira 11 kuruş zam gelecek.

Vergilerdeki, döviz kurlarındaki ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış, pompaya zam olarak yansıyor.

Kaynak: SÖZCÜ
# artış, Zam, Akaryakıt

20 Mar 2024 - 08:44 - Ekonomi

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