Bir depo benzine 1038 TL zam geldi

Tolga Uğur'un haberine göre, Brent petrol fiyatları 1 yılda yüzde 18 artarken, bazı Avrupa ülkelerinde fiyatlar geçen yıla göre gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 112’yi buldu. Akaryakıt zamlarının önü arkası kesilmiyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litresine 1.50 TL, motorinin litresine de 1.30 TL zam gelecek. Böylelikle benzinin litre fiyatı 1 yılda yüzde 112.2 pahalandı. Aynı dönemde motorin de yüzde 120 zamlandı. Zam yağmurundan sonra bir depo benzine gelen yıllık zam 1.038 TL oldu.

2.000 TL’YE DAYANDI

Bu gece pompaya yansıyacak 1 lira 50 kuruşluk benzin zammından sonra İstanbul’un Avrupa yakasında 45 litrelik bir depoyu doldurabilmek için 1.962 TL ödeme yapmak gerekecek. 45 litrelik bir araba deposu, benzinin litre fiyatının 20.54 TL olduğu 19 Mart 2023’te ise 924 TL’ye doluyordu. Böylece araba deposunu doldurmak bir yılda 1.038 TL zamlandı.

Petrol ve motorinin litresine 15 Mart Cuma günü gelen 1 lirayı aşan zammın ardından bir hafta geçmeden yeniden büyük bir akaryakıt zammı geldi. 15 Mart Cuma günü benzinin litresi 1.53 TL, motorinin ise 1.10 TL zamlanmıştı. Benzine, henüz üçte ikisinin geride kaldığı mart ayında yüzde 7 oranında zam yapıldı. Üstelik akaryakıta temmuz ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı da yapılacak. Ocak ayında Katma Değer Vergisi ile beraber benzinin litresine 2.31, motorine ise 2.17 TL vergi zammı yapılmıştı. 16 Temmuz 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile akaryakıtta 5 liralık ÖTV artışına gidilmiş, KDV’nin de eklenmesiyle 6 liralık vergi zammı uygulanmıştı.

Çifte zam geliyor

Akaryakıta bu gece yarısı (21 Mart) çifte zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 1.50 TL, motorinin litre fiyatı da 1.30 TL zamlanacak. Böylece İstanbul’da benzinin litresi Avrupa yakasında 43.60 TL’ye ulaşacak. Motorinin litre fiyatı da İstanbul’da 43.17 TL’ye yükselecek. Başkent Ankara’da benzinin litresi 44.36 TL, motorin ise 43.99 TL olacak. İzmir’de ise 1 litre benzin 44.57 TL’ye, motorin de 44.20 TL’ye çıkacak.

Avrupa’da fiyatlar düştü

Türkiye’de akaryakıt zamları, dünyanın geri kalanındaki fiyat artışlarını katlamış durumda. Referans fiyat olarak gösterilen brent petrolün varil fiyatı son 1 yılda yaklaşık 15 dolar arttı. 20 Mart 2023’te 72.7 dolar olan brent petrol, yıllık bazda yüzde 19 artarak 87.1 dolara yükseldi. İspanya ve Fransa gibi önde gelen Avrupa ülkelerinde akaryakıt fiyatlarının gerilediği göze çarpıyor. Benzinin litresi son 1 yılda Fransa’da yüzde 2.1, İspanya’da ise yüzde 1.7 geriledi. Almanya’da ise benzinin litresi 1 yılda 1.73 Euro’dan 1.76 Euro’ya çıktı.

Kaynak: SÖZCÜ