FİFA'DAN RAKİBİMİZE TRANSFER YASAĞI

FIFA, bir Süper Lig ekibine transferlerde süresiz engel koyarken, dört Süper Lig ve bir Birinci Lig takımına da üç transfer dönemi boyunca transfer yapma yasağı uyguladı.
FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Süper Lig'den Kayserispor süresiz olarak, Adana Demirspor, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor ise üç transfer dönemi için transfer yapma hakkından mahrum bırakıldı.
Ayrıca, Birinci Lig'den Eyüpspor da üç transfer dönemi boyunca yeni oyuncu transfer edemeyecek takımlar listesine dahil edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.