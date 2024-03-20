MHP’nin tüzüğüne ‘sistem ayarı’ getirildi

Selda Güneysu'nun haberine göre, 15 yıl sonra değiştirilen parti tüzüğünde yer alan parlamenter sisteme ilişkin ibareler değiştirilerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili ibareler konuldu. “ Türkiye Yüzyılı” hedeflerine uygun düzenlemeler yapıldığı da kaydedilen tüzükte, il ve ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üye sayısı da artırıldı.

‘YA ERKEN SEÇİM YA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ’

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir dönem daha cumhurbaşkanı adayı olması için devreye girdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, önceki gün katıldığı programda “Güçlü bir lidere ve güçlü bir devlet başkanına ihtiyaç var. Sayın cumhurbaşkanının bir kez daha aday olması gerekir. TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da anayasa değişikliği yapacaktır” çıkışını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan’a seslenerek “Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz” demişti.

Kaynak: CUMHURİYET