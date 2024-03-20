PROF. DR. AYDAL’DAN  DERİNCE İSHAKÇILAR KÖYÜNE ZİYARET

Yapılan Sohbette Derince ve Kocaeli ile İlgili projeler anlatıldı. Özellikle Köylerde yaşanılan sıkıntılar üzerinde duruldu. Sorunlar dinlendi. Yeniden Refah Belediyeciliği ile Derince ve Kocaeli’nin Ahlaklı Belediyeciliğe ulaşılacağı anlatıldı.