Yapılan Sohbette Derince ve Kocaeli ile İlgili projeler anlatıldı. Özellikle Köylerde yaşanılan sıkıntılar üzerinde duruldu. Sorunlar dinlendi. Yeniden Refah Belediyeciliği ile Derince ve Kocaeli’nin Ahlaklı Belediyeciliğe ulaşılacağı anlatıldı.
- Siyaset
PROF. DR. AYDAL’DAN DERİNCE İSHAKÇILAR KÖYÜNE ZİYARET
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Ali Taştan, Derince Belediye Başkan Adayı Gökhan Açık, İl Başkan Yardımcıları ile birlikte Derince İshakçılar köyüne ziyaret gerçekleştirildi. Teravih Namazı sonrası gerçekleşen Ziyarette İshakçılar Köylüleri samimiyetle karşıladılar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.