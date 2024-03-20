DOĞAN AYDAL GEBZE’DE

Seçim çalışmaları kapsamında İl Başkanı Ali Taştan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, MKYK Üyesi Süleyman Kabaca, İlçe Başkanı Engin Kılıç, Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün ve meclis üyesi adayları ile birlikte esnaf ziyaret edildi.

Gebzelilerin Doğan Aydal’a olan yoğun ilgisi dikkat çekti. Aydal’ı ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Gebze sakinleri, il ve ilçede Yeniden Refah’ı görmek istediklerini dile getirdi.

Programa stantta devam eden Aydal ve Ergün, çarşı sakinleriyle hasbihal edip Yeniden Refah’a yeni üyeler kattı.