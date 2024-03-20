Merttürk ekibiyle birlikte Emekevler'e çıkarma yaptı

F. Deniz Karamert/ 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere 12 gün gibi bir süre kaldı. Seçim çalışmalarına gece gündüz demeden yoğun bir şekilde devam eden CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk vites yükselterek çalışmalarına hız verdi. CHP Kartepe SKM tarafından organize edilen programlar çerçevesinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Merttürk, ekibiyle birlikte bugün tüm gün Emekevler Mahallesi'ndeydi. Emekevler'e adeta çıkarma yapan Merttürk gündüz, hane, esnaf ve semt pazarı ziyaretlerinde bulundu, akşam ise Emekevler Merkez Camii önünde teravih namazı sonrası camii cemaatine lokma dağıttı, ardından mahalledeki tüm kahvehaneleri gezerek hemşehrileri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterip bağrına bastığı Merttürk, 31 Mart için ekibi ve kendisi için destek istedi.

GÜN BOYU EMEKEVLER'DE ÇALIŞMA YAPTILAR

Emekevler Mahallesi'nde tüm gün gerçekleşen programlarda Merttürk'e; CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak ve İlçe Yöneticileri, CHP SKM Başkanı Av. Başar Değer, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Kartepe İlçe Yönetimi, belediye meclis üyesi adayları ve mahalle temsilcileri de eşlik etti. Gün boyu Emekevler'de çalışma yapan Merttürk ve ekibi, hayırlı ramazanlar dileğinde bulunarak mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerileri de dinleyerek notlarını aldılar.

MERTTÜRK, "KARTEPE'MİZİN HER KÖŞESİNE DOKUNMAYA, HER HEMŞERİMİZLE KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim çalışmaları kapsamında Emekevler'e adeta çıkarma yaparak gün boyu çalışma yapan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Kartepe'mizin her köşesine dokunmaya, her hemşerimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Bugün de gün boyunca Emekevler'imizin kıymetli sakinleri ile bir araya geldik. Sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik, notlarımızı aldık. Seçim beyannamemizde de yer alan Kartepemiz için projelerimizden bahsettik. Bugün burada görüyorum ki Emekevler'imizin kıymetli sakinlerinin o güzel yüreklerinde yer edinmişiz. Derdimiz tasamız güzel bir Kartepe. Onun için de çok çalışıyoruz. Yorulmadan umutla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım güzel işler yapmamıza vesile olursunuz. Ekibimle birlikte yüzünüzü kara çıkarmayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Hemşerilerine göstermiş oldukları sevgi ve destekleri için teşekkür eden Merttürk, ramazan ayının hayırlı olmasını temenni etti.