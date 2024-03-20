Altın yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor: Piyasa ile ilgili çarpıcı tahmin!

Altın fiyatlarında yaşanan ani değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün açıklanacak kritik Fed kararı öncesi yeni güne dalgalı bir seyirle başladı. Peki altında yön ne olur? İşte detaylar...

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

FED’in, faizleri sabit bırakmasına hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Karar sonrası Powell’ın yapacağı açıklamalar altın fiyatlarının yönü konusunda belirleyici olacak; her halükarda altın’da hareketli bir gün yaşayacağımızı düşünüyorum.

Son gelen yüksek enflasyon verilerinin etkisiyle FED beklenenden daha şahin bir tavır gösterirse altın’da bir miktar düzeltme hareketi görebiliriz.

GRAM ALTIN İÇİN HEDEFLENEN FİYATLAR NE?

Gram altın’da kısa süreli düzeltmeler görülse de genel trendin son birkaç aydır yukarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bunun devam edeceğini düşünüyorum. 2280 ve 2350 TL seviyeleri takip edilebilir.

BORSADAKİ KAYIPLARIN NEDENİ NE?

Sene başından beri BIST’te gördüğümüz yüksek getirilerle birlikte global piyasalardan pozitif ayrıştık, son günlerdeki satışları seçim öncesi ‘riskten kaçış’ hareketi olarak yorumlayabiliriz.

PERŞEMBE GÜNÜ TCMB KRİTİK FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK. BEKLENTİLER NELER?

TCMB’den herhangi bir faiz değişikliği beklemiyorum

Kaynak: MİLLİYET