Altın yatırımı olan herkesi ilgilendiriyor: Piyasa ile ilgili çarpıcı tahmin!

Altın fiyatlarında yaşanan ani değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları bugün açıklanacak kritik Fed kararı öncesi yeni güne dalgalı bir seyirle başladı. Peki altında yön ne olur? İşte detaylar...
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
FED’in, faizleri sabit bırakmasına hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Karar sonrası Powell’ın yapacağı açıklamalar altın fiyatlarının yönü konusunda belirleyici olacak; her halükarda altın’da hareketli bir gün yaşayacağımızı düşünüyorum.
Son gelen yüksek enflasyon verilerinin etkisiyle FED beklenenden daha şahin bir tavır gösterirse altın’da bir miktar düzeltme hareketi görebiliriz.
GRAM ALTIN İÇİN HEDEFLENEN FİYATLAR NE?
Gram altın’da kısa süreli düzeltmeler görülse de genel trendin son birkaç aydır yukarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bunun devam edeceğini düşünüyorum. 2280 ve 2350 TL seviyeleri takip edilebilir.
BORSADAKİ KAYIPLARIN NEDENİ NE?
Sene başından beri BIST’te gördüğümüz yüksek getirilerle birlikte global piyasalardan pozitif ayrıştık, son günlerdeki satışları seçim öncesi ‘riskten kaçış’ hareketi olarak yorumlayabiliriz.
PERŞEMBE GÜNÜ TCMB KRİTİK FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK. BEKLENTİLER NELER?
TCMB’den herhangi bir faiz değişikliği beklemiyorum
Kaynak: MİLLİYET
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.