İkinci elde fiyat düşüşü durdu!

Yeni yıl itibarıyla döviz kurundaki artışlar ve sıfır km araç fiyatlarındaki yükselişe rağmen ikinci elde alıcı bulabilen reel fiyatlarda düşüş devam ediyordu. Online araç satışı yapan bir firmanın yaptığı araştırmaya göre şubat ayında ikinci el araç fiyatlarında gerileme durdu. Özellikle 500 bin TL ve altı araçların ilan sayısı yüksekken fiyatı 1 milyon TL ve üzeri olan araçlarda ilan sayısı düşük kaldı.

‘FİYATLAR VATANDAŞI İKİNCİ ELE ÇEKECEK’

Konuyla ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Ertemel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ticaret Bakanlığımızın aldığı tedbirlerin yanı sıra, sıfır otomobil üretimindeki artışın oluşturduğu etki neticesinde 2023 yılı ikinci yarısı itibarıyla fiyatlarda düşüş trendi başlamıştı. Bu süreçte sıfır otomobilde yapılan istisnai oranda indirimler ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesine vesile oldu. Ocak ayı itibarıyla döviz kurundaki artışlar ve maliyetler, sıfır araç fiyatlarındaki düşüş trendini sonlandırarak fiyatlarda bir miktar artış etkisi gösterdi.

Öte yandan kullanıcı tercihinin sıfır otomobilde olması ve ikinci el piyasasında talebin düşük olması sebebiyle ikinci el otomobil fiyatları bu süreçte sabit seyrine devam etti. Ocak-Mart dönemi İkinci el etiket fiyatlarında %2 ile 3 oranında artış gözlenirken, alıcı bulabilen reel fiyatlar sadece %1 civarında arttığından fiyatların halen sabit olduğunu söylemek mümkün. Sıfır otomobildeki fiyat artışları ve finansman kampanyalarının neredeyse sonlanması sebebiyle, halen sabit fiyatlamada olan İkinci el otomobillerin fiyat cazibesi sunarak, kullanıcı tercihini tekrar ikinci el otomobile çekeceği kanaatindeyiz.

‘ŞUBAT AYI YÜKSELİŞ TRENDİNİN İLK GÖSTERGESİ’

Şubat ayı verilerine göre çevrim içi ilan sitelerindeki araç satışlarında bir önceki yıla oranla %35 artış gözlendi. Yine aynı dönemde, bir önceki aya oranla ikinci el satış adetlerinde de artış söz konusu. Beklentimiz yaz aylarına doğru ikinci el piyasasının istenen seviyeye ulaşacağı yönünde. Şubat ayı itibarıyla başlayan hareketlenme yükseliş trendinin ilk göstergesi olarak yorumlanabilir. Öte yandan sahip olduğumuz verilerdeki pozitif değişim, bizlerin bu öngörülerini destekler nitelikte.

EN ÇOK İLANA ÇIKAN 3 MODEL BELLİ OLDU

Online ilan sitelerinde paylaşılan araç modellerinde çoğunluğu Fiat, Renault ve Volkswagen markaları oluşturuyor. Öte yandan Toyota, Opel, Hyundai ve Ford gibi markalara ait araç ilanları da yüksek oranda paylaşılıyor. Ülkemizdeki kullanıcı tercihlerine hitap eden ürün gamına sahip markalar olması, bazı modellerin de sahip oldukları fiyat avantajı, bu markaların satış sonrası servis ve yedek parça gibi hizmetlerinin yeterli bulunması gibi sebeplerle çok tercih edildiğinden, ikinci el pazarında çoğunluğu bu markalar oluşturuyor.

10 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLARIN İLAN SAYISI NEDEN FAZLA?

Gerek otomobil fiyatlarının etkisi gerekse araç sahiplerinin tercihinden dolayı eski otomobillerin veya ağır hasarlı araçların hurdaya ayrılma oranı ülkemizde oldukça düşük. Dolayısıyla otomotiv sektörünün büyümesiyle beraber her yıl trafiğe kaydı yapılan araç sayısının artarak devam etmesine rağmen, hurda ya da pert gerekçesiyle trafikten kaydı silinen araç sayısı dengeleyici oranda değil. Bu sebeple trafikte olan eski model araç sayısı varlığını koruyarak devam ediyor. İkinci el sektörünü bu araç havuzu oluşturduğundan, ilanda paylaşılan araçların neredeyse %30’a yakınını 10 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. 5 ile 10 yaş arası araçlar pazarın %20’sini oluştururken, 20 yaş ve üzeri araçlar da %20 dilime sahip. Bu oranlara karşı 5 yaşa kadar olan araçlar piyasanın %15’ini oluşturuyor.

1 MİLYON TL VE ÜZERİ ARAÇLARDA İLAN SAYISI DÜŞÜK

Fiyat bakımından araçlar incelendiğinde 500.000 TL’ye kadar olan araçların toplam ilan sayılarındaki payı yüzde 50 civarında. 500 ile 1 milyon TL arası fiyata sahip araç ilanlarda ilan oranları düşüşe geçerken, 1 milyon ve üzeri araçlarda bu oran %10’a kadar iniyor. 1 milyon ve üzeri araçların büyük çoğunluğunu 3 yaşa kadar araçlar oluşturduğundan, henüz yeni alınmış bu araçların kullanım süresi sebebiyle el değişim oranı düşük oluyor.

‘5 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR FİYATLARI ŞEKİLLENDİRİYOR’

Buna istinaden satışa sunulan araçlardaki büyük çoğunluğun 5 yaş ve üzeri araçlardan oluşması da fiyat verilerini şekillendiren sebepler arasında.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI, ŞU AN FİYAT DÜŞÜKKEN ALIM YAPMAK MANTIKLI MI?

Artan sıfır araç fiyatlarına rağmen halen sabit olan ikinci el fiyatları sebebiyle, fiyat cazibesinin tekrar ikinci ele kayarak bu pazarda talebin yaz aylarına doğru yükseleceği kanaatindeyiz. Fiyatları etkileyen döviz kuru veya diğer faktörlerde değişim olmasa dahi artacak talebe istinaden ikinci el fiyatlarında artış görülebilir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönem içerisindeki mevcut fiyatlardan yararlanmak, otomobil almayı düşünen kullanıcılar için avantajlı olacaktır.”

Kaynak: MİLLİYET