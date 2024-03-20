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Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem! mask

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

AFAD verilerine göre saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlendi.

Verilere göre deprem yer yüzeyinin 5.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
# Deprem, Kahramanmaraş

20 Mar 2024 - 09:28 - Asayiş

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