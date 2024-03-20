İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, çarşı esnafını ziyaret etti

İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Milletimizin görmek istediği en iyi İzmit için geliyoruz. Her vatandaşımızın sesine kulak verecek, ihtiyaçlarını dinleyeceğiz ve birlikte hareket edeceğiz. İYİ Belediyecilik anlayışımızla, İzmit'imizi hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha gelişmiş bir hale getirmek için kararlılıkla çalışacağız" şeklinde konuştu.