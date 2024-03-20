İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Milletimizin görmek istediği en iyi İzmit için geliyoruz. Her vatandaşımızın sesine kulak verecek, ihtiyaçlarını dinleyeceğiz ve birlikte hareket edeceğiz. İYİ Belediyecilik anlayışımızla, İzmit'imizi hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha gelişmiş bir hale getirmek için kararlılıkla çalışacağız" şeklinde konuştu.
- Siyaset
İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin, çarşı esnafını ziyaret etti
İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İl Kadın Politikaları Başkanı Yasemin Met, İl ve İlçe Yöneticileri, Gençlik ve Kadın Politikaları temsilcileri ve Meclis Üyesi Adaylarıyla birlikte çarşıdaki esnafları ziyaret etti. Kent Meydanı'ndan Fevziye Camii'ne kadar olan esnafı selamlayarak hayırlı işler diledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla buluşarak projelerini detaylı bir şekilde paylaştı ve gençlerin görüşlerini dinledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.