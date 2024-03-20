Bozo: “Yönetim Tanke’nin gideceğini biliyordu, önlem almadı!”

Mülayim - Yönetimin bu sezon üst lige çıkma planı yok,hala anlamadınızmı?...Geçen sezon alt ligdeydik bu sezon şampiyon olmak hiç akılcı,rasyonel değil,zaten toplama takımız geçen yıldan sadece bir oyuncu kalmış,üst lige çıksan tıpkı bu sezon ki gibi sıfırdan takım kuracaksın, 20 tane yeni oyuncu alacaksın,üst ligde rezil oluruz halatı kopmuş ASANSÖR gibi zemine çakılırız...Öyle kadro kurarsın ki şampiyon olan kadrodan minimum 5-6 tanesi süper ligde 11'e yazarsın, hah işte o zaman orada tutunursun,çakılmazsın....Bakın 1992-93 süper ligde (ikinci defa ) ilk sezonumuzda,11 oyuncunun 7 tanesi alt ligden (şampiyon kadrodan) geliyordu,5 yeni transferin 4 tanesi 11 de oynuyordu ve öyle başarılı olduk ilk sezon ligi 4. bitirdik......Yeni transferler 3 Yugoslav ve Faruk Yiğit ve sol açık Arif......