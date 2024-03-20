Bozo: “Yönetim Tanke’nin gideceğini biliyordu, önlem almadı!”

İSİM BİLE VEREBİLİRİM
Yönetimin bundan haberi olduğunu belirten Bozo, “15 gün içerisinde herhangi bir golcü için girişim yapılmadı. Yani yönetim 3-4 gün değil 15 gün önceden Tanke’nin gideceğini biliyordu. Buna rağmen önlem almadı” iddiasında bulundu. Yönetimde bazı kişilerin Tanke’nin gideceğini bildiğini, gerekirse bu ismi de açıklayacağını söyleyen Bozo, Ertuğrul Sağlam konusunda da sonuna kadar haklı olduklarını, Sağlam'ın doğru dürüst bir diziliş göstermediğini, elindeki mevcut kadroyu zaafa uğrattığını söyleyerek ,protestolarının arkasında olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eray.kardeslerkoca. - BOSU.BOSUNA.STADA.GIDEN.YOLA.TRANVAY.YAPILMASIN.CUNKU.ARTIK.KIMSELER.MACLARA.GITMEYECEK.ISTER.SAMPIYON.OLSUN.ISTER.DUSSUN.NEDENI.BELLI.OLUMLER.ARTDI.HASTALIKLAR.ARTDI.
Eray.kardeslerkoca. - KOCAEHLISPOR.GIBI.BIR.COK.KULUP.KAPISINA.KILIDI.VURUP.KAPANACAKDIR.KUME.DUSSEDE.SAMPIYON.OLSALARDA.BORC.BATAGINDAN.KURTULUS.YOKDUR.YOL.YAKINKEN.KULUP.KAPANSIN.ARTIK.KIMSE.KULUPLERE.GELIPDE.BASKAN.OLMAZLAR.PARASI.OLANDA.BATAR.SOZUN.BITDIGI.YERDIR
Mülayim - Yönetimin bu sezon üst lige çıkma planı yok,hala anlamadınızmı?...Geçen sezon alt ligdeydik bu sezon şampiyon olmak hiç akılcı,rasyonel değil,zaten toplama takımız geçen yıldan sadece bir oyuncu kalmış,üst lige çıksan tıpkı bu sezon ki gibi sıfırdan takım kuracaksın, 20 tane yeni oyuncu alacaksın,üst ligde rezil oluruz halatı kopmuş ASANSÖR gibi zemine çakılırız...Öyle kadro kurarsın ki şampiyon olan kadrodan minimum 5-6 tanesi süper ligde 11'e yazarsın, hah işte o zaman orada tutunursun,çakılmazsın....Bakın 1992-93 süper ligde (ikinci defa ) ilk sezonumuzda,11 oyuncunun 7 tanesi alt ligden (şampiyon kadrodan) geliyordu,5 yeni transferin 4 tanesi 11 de oynuyordu ve öyle başarılı olduk ilk sezon ligi 4. bitirdik......Yeni transferler 3 Yugoslav ve Faruk Yiğit ve sol açık Arif......
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.