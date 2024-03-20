20 Mar 2024 - 09:41- Spor G:

YÖNETİM İDDİAYI DOĞRULAMADI: Koyun liste mi hazırlıyor?

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre görevinden izin aldığı iddia edilen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un resmi bir istifasının olmadığı iddia edildi. Taraftar sözcüsü Haluk Bozo, Başkan Koyun'un sezon sonuna kadar izinli gözüktüğü ve liste çalışması yapacağını söyledi. Yönetim ise bunu doğrulamadı.

Hakan Yağcıoğlu
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YÖNETİM İDDİAYI DOĞRULAMADI: Koyun liste mi hazırlıyor? mask

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kulüp çevrelerindeki iddiaya göre, sezon sonu yapılacak olağanüstü kongre için liste hazırlayan başkan Engin Koyun, yeniden adaylığını koyacak ve olağanüstü seçimli kongrede başkan adayı olacak. Bu iddia bir anda kulislerde şok etkisi yarattı. Kulüp kayıtlarında da Engin Koyun'un istifa etmediği sadece sağlık sorunları nedeniyle izinli olduğu şeklinde kayıt düşüldüğü belirtildi. Ancak yönetim bunu doğrulamadı.
# Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, sağlık, Engin Koyun

20 Mar 2024 - 09:41 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Türk - Bu herif 2-3 tane arabası vardı , küçük esnafın bile en küçüğü dü, şuraya bak rezillik

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Mart 11:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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