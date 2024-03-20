YÖNETİM İDDİAYI DOĞRULAMADI: Koyun liste mi hazırlıyor?

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kulüp çevrelerindeki iddiaya göre, sezon sonu yapılacak olağanüstü kongre için liste hazırlayan başkan Engin Koyun, yeniden adaylığını koyacak ve olağanüstü seçimli kongrede başkan adayı olacak. Bu iddia bir anda kulislerde şok etkisi yarattı. Kulüp kayıtlarında da Engin Koyun'un istifa etmediği sadece sağlık sorunları nedeniyle izinli olduğu şeklinde kayıt düşüldüğü belirtildi. Ancak yönetim bunu doğrulamadı.