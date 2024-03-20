YÖNETİM İDDİAYI DOĞRULAMADI: Koyun liste mi hazırlıyor?

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Kulüp çevrelerindeki iddiaya göre, sezon sonu yapılacak olağanüstü kongre için liste hazırlayan başkan Engin Koyun, yeniden adaylığını koyacak ve olağanüstü seçimli kongrede başkan adayı olacak. Bu iddia bir anda kulislerde şok etkisi yarattı. Kulüp kayıtlarında da Engin Koyun'un istifa etmediği sadece sağlık sorunları nedeniyle izinli olduğu şeklinde kayıt düşüldüğü belirtildi. Ancak yönetim bunu doğrulamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Türk - Bu herif 2-3 tane arabası vardı , küçük esnafın bile en küçüğü dü, şuraya bak rezillik
ALİ VELİ - MİLLETLE DALGA MI GEÇİYOR BUNLAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.