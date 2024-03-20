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Dünya Oral Sağlığı Günü'nde Uzman Diş Hekimi Ceren Çiftçi'den Önemli Uyarılar

Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ nde görevli Diş hekimi Dt. Ceren Çiftçi, 20 Mart Dünya Oral Sağlığı Günü vesilesiyle ağız hijyeni ve diş sağlığı konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Dünya Oral Sağlığı Günü'nde Uzman Diş Hekimi Ceren Çiftçi'den Önemli Uyarılar mask

Yediğimiz yiyeceklerin, iyi bir ağız bakımı sağlanmadığında dişler üzerinde bakteri plakları veya diş taşı şeklinde birikmeye başlayacağını belirten Dt. Ceren Çiftçi bu durumun diş eti hastalıkları veya diş çürükleri gibi sorunlara davetiye çıkaracağını aktardı.

İhmalin ilerlemesi durumunda ise ağız içindeki bakterilerin kardiyovasküler hastalıklar ve iltihabi eklem rahatsızlıklarının oluşumunda risk taşıdığına dikkat çeken Dt. Çiftçi, ağız ve diş sağlığında sadece dişlerin değil ağız içi yumuşak dokuların da önemli olduğunu ve ağız içinde geçmeyen yaralar, şişlikler veya renk değişikliklerinin bazı sistemik hastalıkların veya ağız kanserlerinin habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Düzenli ağız-diş bakım rutinlerinin oluşturulması için kişilerin düzenli diş hekimi kontrolünden geçmesi tavsiyesinde bulunan Dt. Çiftci “En az günde iki kez olmak üzere özellikle gece yatmadan önce diş fırçalamaya özen gösterilmeli. Diş fırçalamanın doğru teknikleri öğrenilmeli ve ağız bakımı komple bir bütün olarak ele alınmalıdır” diye konuştu.

Ceren Çiftçi, sağlıklı dişlerin mutlu gülüşler demek olduğunu ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

# dikkat, ifade

20 Mar 2024 - 10:00 - Sağlık

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